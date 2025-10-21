김재욱 "30cm 암이 배 뒤덮어" 여동생 9시간 걸린 3번째 암수술 오열

기사입력 2025-10-21 14:36


김재욱 "30cm 암이 배 뒤덮어" 여동생 9시간 걸린 3번째 암수술 오…

[스포츠조선 이유나 기자] 개그우먼 김재욱이 여동생의 세번째 육종암 수술 과정을 공개하며 눈물을 보였다.

20일 김재욱은 "우리 엄마는 오늘부터 일주일간 가게 문을 닫으세요"라며 "벌써 3번째 보호자 출입증을 목에 거십니다"라고 병원 보호자 출입증 사진을 공개했다.

그는 "제 여동생이 오늘 3번째 암수술을 했어요"라며 "1시 조금 넘어 들어갔는데 저녁10시가 다 되어 병실로 왔네요. 중간에 중환자실 가야된다는 이야기가 있어 가슴이 철렁했는데 다행이 병실로 왔습니다. 준비과정을 빼도 7시간의 수술을 잘 버티고 나왔다고 하네요. 어떻게 진행되었는지 아직 모르지만 잘 견디고 나와서 대견하네요"라고 수술 경과를 전했다.

이어 "수술들어가고 엄마가 울면서 전화오셨길래 마음 좀 풀어드리려고 첫째손주 데리고 갔었어요. 지우가 할머니 안아드리고 붉게 물든 나뭇잎에 고모한테 손편지 써서 전해주라고 하고 왔네요. 동생수술하는 날이라. 결혼기념일 12주년을 작은케이크로 소소하게 지냈습니다"라고 덧붙였다.


김재욱 "30cm 암이 배 뒤덮어" 여동생 9시간 걸린 3번째 암수술 오…
그러면서 "가족이란 그런거겠죠. 오늘도 배워가네요. 엄마는 딸이 아파 속이 타들어가고 딸은 오빠인 저에게 엄마 수술하는 동안 혼자 힘들어할거라고 옆에 있어달라고 엄마 걱정하고... 가족사랑은 더 깊어갑니다"라고 위기 속에 더 단단해지는 가족애를 공개했다.

앞서 김재욱은 지난 8월 방송한 MBN '특종세상'에서 여동생에 대한 이야기를 전하며 오열한 바 있다.

그는 "여동생이 얼굴도 날씬해지고 팔도 날씬해졌는데 배가 봉긋하더라. 부랴부랴 큰 병원에 갔는데 지방 육종암이라더라. 암이 정확히 기억 안 나는데 20~30cm정도로 배를 둘러쌌다"고 떠올렸다.

김재욱은 "저희 아내가 저한테 '괜찮아?'라고 묻는 순간 슬퍼서 운다기보다 주르륵 눈물이 흘렀다. 엎드려 자다가도 막 울었다. 저도 모르게 울었다"며 "다행히 수술이 잘 됐는데 1년인가 1년 반 만에 다시 또 재발해서 두 번 수술했다. 한번 봤는데 여자애 배를 갈라놓으니까 참 마음이 아팠다"며 암 투병 중인 여동생 생각에 눈물을 흘렸다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신예 한가을, 원빈 친조카였다.."삼촌 도움 없이 연예계 입문"

2.

이효리, '선물 사양' 선언했지만..'세상 단 하나' 요가 블럭에 마음 열었다

3.

김일우♥박선영, 중국 떠났다..해외서 스킨십 더 과감 "그냥 빨리 합쳐" ('신랑수업')

4.

'나솔사계' 미스터 나, 23기 옥순 저격 "24기 옥순 비하 대화는 편집..왕따 없었다"

5.

승리, 태자단지 연루 의혹 재점화…캄보디아 클럽 폐쇄[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

신예 한가을, 원빈 친조카였다.."삼촌 도움 없이 연예계 입문"

2.

이효리, '선물 사양' 선언했지만..'세상 단 하나' 요가 블럭에 마음 열었다

3.

김일우♥박선영, 중국 떠났다..해외서 스킨십 더 과감 "그냥 빨리 합쳐" ('신랑수업')

4.

'나솔사계' 미스터 나, 23기 옥순 저격 "24기 옥순 비하 대화는 편집..왕따 없었다"

5.

승리, 태자단지 연루 의혹 재점화…캄보디아 클럽 폐쇄[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"이것이 손흥민이다" EPL 푸스카스+득점왕→MLS '올해의 골' 후보, 2개월 만에 이룬 '초특급' 금자탑…메시 위 '간판', '또또또' 亞 최초 도전

2.

이럴수가! '손흥민 AC 밀란 임대' "내년 초 시작" 美도 예의 주시→"베컴식 월드컵 준비, 쏘니도 원해"

3.

김태형 → 장원준, 이승엽 → 양의지 받았다…회장님 선물 또 기대해도 될까?

4.

시즌 끝나서 섭섭하셨죠? 투수와 야수 포지션 맞바꾸기, 스페셜 매치가 열린다

5.

손흥민 때문에 '땅을 치며 절규'...SON 왜 여기까지 쫓아온 거야? '前 북런던 라이벌'은 괴로웠다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.