김재욱 "30cm 암이 배 뒤덮어" 여동생 9시간 걸린 3번째 암수술 오…

[스포츠조선 이유나 기자] 개그우먼 김재욱이 여동생의 세번째 육종암 수술 과정을 공개하며 눈물을 보였다.
이어 "수술들어가고 엄마가 울면서 전화오셨길래 마음 좀 풀어드리려고 첫째손주 데리고 갔었어요. 지우가 할머니 안아드리고 붉게 물든 나뭇잎에 고모한테 손편지 써서 전해주라고 하고 왔네요. 동생수술하는 날이라. 결혼기념일 12주년을 작은케이크로 소소하게 지냈습니다"라고 덧붙였다.
그는 "여동생이 얼굴도 날씬해지고 팔도 날씬해졌는데 배가 봉긋하더라. 부랴부랴 큰 병원에 갔는데 지방 육종암이라더라. 암이 정확히 기억 안 나는데 20~30cm정도로 배를 둘러쌌다"고 떠올렸다.
김재욱은 "저희 아내가 저한테 '괜찮아?'라고 묻는 순간 슬퍼서 운다기보다 주르륵 눈물이 흘렀다. 엎드려 자다가도 막 울었다. 저도 모르게 울었다"며 "다행히 수술이 잘 됐는데 1년인가 1년 반 만에 다시 또 재발해서 두 번 수술했다. 한번 봤는데 여자애 배를 갈라놓으니까 참 마음이 아팠다"며 암 투병 중인 여동생 생각에 눈물을 흘렸다.