'케데헌' 이재, SM 연습생만 12년 "계약 해지 후 눈물..K-팝에 상처 많이 받아 원망"

기사입력 2025-10-21 15:32


'케데헌' 이재, SM 연습생만 12년 "계약 해지 후 눈물..K-팝에 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 '케데헌')의 OST '골든'의 작곡가 겸 가수 이재가 SM 연습생 시절을 떠올리며 눈물을 보였다.

21일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 '스칼릿 자기님도 등판한 지미 팰런쇼 비하인드부터 글로벌 스타가 된 이재의 이야기 대공개' 영상이 게재됐다.

영상에서 이재는 지난 7일(현지시각) 방송된 미국 NBC 인기 토크쇼 '더 투나잇쇼 스타링 지미 팰런' 비하인드를 공개했다.

이재는 "솔직히 진짜 스트레스 받았다. 거짓말 아니고 아침에 목소리를 잃었다. 리허설 하는데 어떡하나 싶었다"며 긴장했던 순간을 털어놨다. 또한 당시 현장에는 할리우드 배우 스칼릿 조핸슨 가족도 있었다고 해 눈길을 끌었다.

과거 12년간 SM 엔터테인먼트 연습생으로 지냈던 이재는 "오래 했다. 슈퍼주니어, 소녀시대, 샤이니, f(x)와 있었다"며 "진짜 열심히 했다"고 회상했다.


'케데헌' 이재, SM 연습생만 12년 "계약 해지 후 눈물..K-팝에 …
그는 "(계약 해지 후) 돌아가는 택시 안에서 눈물이 났다. 열심히 해도 안 되는구나 싶었다"며 "그냥 너무 미안했다. 너무 오랫동안 가수가 되고 싶었는데 그 꿈을 못 이루는 내 자신이 너무 싫었다"며 눈물을 흘렸다. 이어 "한 달 동안 울고 자다가 일어나고 아이돌이나 K-팝에 대한 원망이 많았다. 상처를 많이 받았으니까"라고 고백했다.

그러나 연습생 생활이 끝난 후에도 음악을 포기하지 않았다는 이재는 "음악을 좋아하니까 만드는 걸 해보자고 생각했다. 카페 오픈 때부터 마감 때까지 계속 비트를 만들었다"고 밝혔다.

그 결과 이재는 레드벨벳의 '사이코', 에스파의 '드라마', '아마겟돈' 등 히트곡을 탄생시켰다. 이후 '케데헌'의 OST '골든'으로 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫100'에서 8주 연속 1위를 기록하며 전 세계적인 성공을 거두었다.

'골든'의 작사도 직접 맡은 이재는 "제일 인상 깊었던 게 이번에 싱어롱 행사가 있었다. 모든 나라 아이들이 '영원히 깨질 수 없는' 가사를 한국말로 하니까 진짜 신기했다"며 "나도 (노래에) 한국어를 너무 넣고 싶었다. (사람들이) 한국어로 다 부르니까 자부심도 크고 자랑스러웠다"고 전했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이효리, '선물 사양' 선언했지만..'세상 단 하나' 요가 블럭에 마음 열었다

2.

승리, 태자단지 연루 의혹 재점화…캄보디아 클럽 폐쇄[SC이슈]

3.

소이현 폭로 “인교진, 사귀지도 않는데 자꾸 키스신 리허설 요구” (돌싱포맨)

4.

'나솔사계' 미스터 나, 23기 옥순 저격 "24기 옥순 비하 대화는 편집..왕따 없었다"

5.

김일우♥박선영, 첫 해외여행서 스킨십 폭발! 이승철 "그냥 빨리 합치자"

연예 많이본뉴스
1.

이효리, '선물 사양' 선언했지만..'세상 단 하나' 요가 블럭에 마음 열었다

2.

승리, 태자단지 연루 의혹 재점화…캄보디아 클럽 폐쇄[SC이슈]

3.

소이현 폭로 “인교진, 사귀지도 않는데 자꾸 키스신 리허설 요구” (돌싱포맨)

4.

'나솔사계' 미스터 나, 23기 옥순 저격 "24기 옥순 비하 대화는 편집..왕따 없었다"

5.

김일우♥박선영, 첫 해외여행서 스킨십 폭발! 이승철 "그냥 빨리 합치자"

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴수가! '손흥민 AC 밀란 임대' "내년 초 시작" 美도 예의 주시→"베컴식 월드컵 준비, 쏘니도 원해"

2.

김태형 → 장원준, 이승엽 → 양의지 받았다…회장님 선물 또 기대해도 될까?

3.

손흥민 때문에 '땅을 치며 절규'...SON 왜 여기까지 쫓아온 거야? '前 북런던 라이벌'은 괴로웠다

4.

50홈런-158타점을 운으로 했겠나...디아즈가 감 잡았다, 그런데 마침 대구 라팍으로 돌아왔다

5.

'다저스 마지막으로 한판 뜨자' 토론토의 무서운 뒷심, 7차전 스프링어 역전 3점포로 시애틀 격파. 32년 만에 WS 진출

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.