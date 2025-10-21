'187만 유튜버' 미미미누, '노트북 절도 의혹' 언급 후폭풍…출연자 …

|
[스포츠조선 김준석 기자] 입시 콘텐츠 크리에이터 미미미누(본명 김민우·30)가 자신의 유튜브 채널 출연자로부터 명예훼손과 모욕 혐의로 고소당했다.
A씨는 지난해 2월 김씨의 유튜브 채널에 출연했다. 그러나 방송 이후 온라인 커뮤니티를 중심으로 '고등학생 시절 노트북 절도 의혹'이 제기되며 논란이 커졌고, 결국 해당 콘텐츠는 삭제됐다.
당시 김씨는 생방송 중 "그 의혹이 사실로 확인됐다"고 언급하며 A씨와 관련된 댓글을 일부 읽기도 했다.
한편, 김민우는 '미미미누'라는 이름으로 활동하며 입시·공부·멘탈 관리 콘텐츠를 중심으로 운영 중이다.
그는 "5수 끝에 고려대 행정학과에 입학한 스토리"로 화제를 모았고, 현재 유튜브 구독자 수는 약 187만 명에 달한다.
한때 수험생 사이에서 '입시 멘토'로 불리며 영향력을 넓혔던 그는 이번 논란으로 이미지에 큰 타격을 입게 됐다.
경찰은 고소인과 피고소인 조사를 순차적으로 진행한 뒤, 김씨 발언의 사실 여부와 명예훼손 성립 가능성 등을 살필 예정이다.
narusi@sportschosun.com