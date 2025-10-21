이병헌♥이민정 2살 딸, 유튜브서 최초 공개...'미모 유전자 인증' 귀…

|
[스포츠조선 김수현기자] 배우 이민정이 유튜브에서 2살 딸을 최초 공개했다.
이민정은 아이들 여행 짐을 싸기 위해 앉았고 엄마를 따라온 서이는 카메라를 보며 "엄마!"라며 아는 체를 해 이민정을 빵 터지게 했다. 이민정은 "엄마도 나온다 그치?"라며 귀여운 딸을 사랑스럽게 바라봤다.
피디 이모 손을 잡고 자러 간 딸을 뒤로하고 이민정은 "오늘 짐싸기를 해보려고 한다. 마침 저의 친한 친구도 있고 친척도 있고 홍콩을 계획했는데, 이게 웬일! 서이는 아직 여권이 없어가지고 서이랑 홍콩은 취소가 됐다"라며 한탄했다.
이민정은 "서이랑 가는 첫 번째 여행이기 때문에 굉장히 신나기도 하지만 약간 걱정도 된다. 낯선 데에 가서 자면 아기가 잠아 안 올 수도 있기 때문에 걱정이 되지만 기분 좋게 짐을 싸보도록 하겠다"며 하나씩 물건들을 소개했다.
엄마와 맞춤인 잠옷 세트, 이민정은 "저랑 세트여서 둘이 입고 다니면 귀여움 플러스, 편안함 플러스다"라며 흐뭇해 했다.
이민정은 "서이가 괜찮다면 2박 3일이고 서이가 안괜찮다면 1박 2일만 하고 돌아올 생각이다"라며 둘째 맞춤 여행을 하겠다고 미리 이야기 했다.
이민정은 '준후와 서이 키울 때 다른 점'에 "완전 다르다. 준후 어릴 때는 인형이나 가방을 안챙겼다. 관심이 아예 없었다. 준후는 활동적으로 놀 수 있는 걸 챙겼는데 서이는 가디건을 챙겨도 귀여운 걸 챙긴다"라고 전했다.
때문에 당일치기 여행으로 바뀌었다고. 준후 친구와 가족들을 소개한 이민정은 귀여운 딸 서이를 공개했다.
특히 서이는 엄마 옆에서 생애 첫 구운 고기를 잘 받아먹어 이민정을 흐뭇하게 했다.
고기를 다 먹고 난 뒤에는 비눗방울 놀이를 하며 시간을 보냈다. 비눗방울에 신난 서이에 오빠 준후는 잘 놀아주다 이내 장난기가 올라 비눗방울을 마구 터트려 웃음을 자아냈다.
