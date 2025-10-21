'부캐 부자' 이수지, 시아버지 앞 '뱃살 오픈'?…"모른 척 해주셔"

[스포츠조선 김준석 기자] 배우이자 개그우먼 이수지가 '시아버지 앞 햄부기 가능?' 질문에 솔직한 답변으로 스튜디오를 초토화시켰다.

21일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '수지 성님 토크 실력~ 증말 으뜸이야! | EP. 111 이수지 | 살롱드립'이라는 제목의 영상이 업데이트 됐다.

영상서 장도연은 부캐 부자 이수지가 흉내내는 아줌마 캐릭터에 대해 궁금해했고, 그는 "이건 우리 엄마를 흉내낸 거다. 그래서 엄마가 저작권료를 달라고 하신다"라고 이야기했다.

에게 "어머니의 최애 캐릭터는 뭐냐"라고 물었고, 그는 "저희 엄마가 제일 싫어하는 캐릭터는 햄부기랑 제니다. '배까지 마라. 시어버지 다 보고 계신다'라고 하신다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

장도연은 "그럼 시아버지는 뭐라고 하시냐"라고 궁금해했다. 이에 이수지는 "시아버님은 모른 척 해주신다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

장도연은 "시아버지 앞에서 'sexy food'를 해도?"라고 물었고, 이수지는 눈을 질끈 감으며 "햄부기가 뭐여. 동네사람들이 재미있다고 하더라"라며 시아버지를 흉내내 웃음을 자아냈다.


장도연은 "이건 예상 못했는데 대박 친 캐릭터가 있냐. 아니면 생각보다 좀 부진하다라고 생각하는 캐릭터가 있냐"라고 물었다.

이수지는 "많다. 제이미 맘은 사실 편집하기도 전에 '그냥 버리자'라고 했었다. 그냥 안 웃긴 거 같았다. 근데 생각보다 잘 된 캐릭터다. 생각 보다 안 된 건 영자씨라고 자전거동호회에서 자전거 타면서 사랑을 싹 틔우는 아주머니가 계신데 하면서는 재미있었는데 생각보다 조회수는 안 나왔다"라고 솔직하게 이야기했다.


또 이수지는 "저는 업데이트 하면 첫날부터 다음날까지 새벽에 일어나서 조회수를 다 본다. 또 댓글도 다 읽는 편이다. 악플도 1차원적인 비난이나 혐오적인 발언은 그냥 웃긴데 '이 영상의 캐릭터는 이래서 재미가 없고 이런 캐릭터는 안 해줬으면 좋겠다'라고 납득이 가는 댓글을 보면 잠을 못 잔다"라고 말했다.

narusi@sportschosun.com

