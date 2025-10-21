[SC이슈] 방송가 예의주시..'사생활 의혹' 폭로된 이이경에 고정프로그램들 '난감'

기사입력 2025-10-21 19:42


[SC이슈] 방송가 예의주시..'사생활 의혹' 폭로된 이이경에 고정프로그…

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 이이경의 사생활 의혹을 제기한 여성 A씨가 증거를 추가 공개하겠다고 나서며 방송가에 긴장감이 감돌고 있다.

A씨는 최근 이이경과 관련한 사생활 의혹을 폭로 중이다. A씨는 이이경과 나눴다고 주장 중인 대화 내용을 공개하는가 하면, 실제 이이경의 공식 계정을 통해 대화를 나눴다는 증거로 영상을 공개하기도 하면서 네티즌들의 관심을 받는 중이다. A씨는 21일 "증거 없이 말하고 싶지는 않지만 증거를 모으려 노력 중"이라면서 "저번에 제가 이미 거짓말했다고, 회사에 그랬다고 기사에 나왔더라. 저번에 이미 그랬던 것은 맞다. 이이경 님한테 그렇게 하지 않으면 신고하겠다고 협박해서 그랬다"는 해명까지 내놨다.

그러나 A씨는 "저는 다시 한 번 말할 건데 돈 때문에 절대 그렇지는 않다는 건 알고 계셨으면 좋겠다. 증거 모으는 중이어서 조금만 더 기다려달라"고 했다.

이이경의 소속사인 상영이엔티는 20일 첫 의혹이 불거진 때부터 현재까지 "허위사실"이라는 입장을 고수 중이다. 상영이엔티는 "최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 게재 및 유포되고 있는 사안과 관련해 허위사실 유포 및 악성 루머 등으로 인한 패해에 대해 법적 조치를 준비 중"이라며 "이번 사안의 심각성에 따라 허위 사실 유포에 따른 직·간접적 손해 규모를 산정해 모든 조치를 취할 예정이다. 위와 같은 사안에 대해서는 작성은 물론, 무분별한 게재 및 유포 또한 법적 조치 대상에 해당하오니 이로 인해 불필요한 피해가 발생하지 않도록 유의 부탁드린다"고 밝혔다.

이이경은 2012년 영화 '백야'로 데뷔한 이후 드라마, 영화는 물론 예능가에서도 활약 중인 상황이다. 현재 출연 중인 예능프로그램만 해도 MBC '놀면 뭐하니', SBS플럭스·ENA '나는 솔로', '지지고 볶는 여행', tvN '핸썸가이즈', E채널 '용감한 형사들'에 출연 중이다. 여기에 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에도 새로운 MC로 합류를 앞두고 있기에 고정 프로그램들의 부담감이 상당한 상태다. 현재 진위여부가 제대로 밝혀지지 않은 상황에서 '나는 솔로' 측은 22일 방송분에서 이이경을 삭제하지 않고 그대로 방송하겠다는 입장. 그러나 양측의 입장이 첨예하게 갈리는 만큼 방송가 역시 이 사태를 예의주시하는 중이다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

삭제→재업→삭제…하루 새 뒤집힌 '이이경 사생활 스캔들'[SC이슈]

2.

‘연수입 40억’ 전현무, 곽튜브 결혼식 축의금 1등 아니었다…"상상 못한 액수에 놀라"

3.

'도박중독' 끊어낸 슈, 사업가로 대박났다더니 '확 달라진 얼굴'.."모두 화이팅"

4.

이병헌♥이민정 2살 딸, 유튜브서 최초 공개...'미모 유전자 인증' 귀여움 폭발 [종합]

5.

[SCin스타] "정중히 거절" 이효리, 결국 신념 꺾었다..'세상에 하나뿐'인 선물받아

연예 많이본뉴스
1.

삭제→재업→삭제…하루 새 뒤집힌 '이이경 사생활 스캔들'[SC이슈]

2.

‘연수입 40억’ 전현무, 곽튜브 결혼식 축의금 1등 아니었다…"상상 못한 액수에 놀라"

3.

'도박중독' 끊어낸 슈, 사업가로 대박났다더니 '확 달라진 얼굴'.."모두 화이팅"

4.

이병헌♥이민정 2살 딸, 유튜브서 최초 공개...'미모 유전자 인증' 귀여움 폭발 [종합]

5.

[SCin스타] "정중히 거절" 이효리, 결국 신념 꺾었다..'세상에 하나뿐'인 선물받아

스포츠 많이본뉴스
1.

'야구 몰라요' 폰세-와이스 모두 무너졌으니, 후라도도?…"선취점이 중요하다" [PO3]

2.

후라도 상대 '4할', 전격 선발 배치…'1승 뒤 1패' 한화, ERA 0.64 천적 만나 라인업 손질 [PO3 라인업]

3.

'배수의 진' 김경문 감독 "문동주 불펜 대기" 그렇다면 4차전 선발은 누구? [PO3 현장]

4.

[현장라인업]'이청용 벤치' 울산, 히로시마전 파격 '풀 로테이션'→조현우 엔트리 제외…日 진출 김주성 선발 맞불

5.

[오피셜]'한 시즌 세 감독' 막장운영 노팅엄, '39일만 경질' 포스텍 후임으로 다이치 선임 발표…2027년까지

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.