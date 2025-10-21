도경완, '서브 발언' 맘고생 심했나..."다시 태어나면 ♥장윤정과 결혼…

|
[스포츠조선 김준석 기자] '대놓고 두 집 살림'에서 도경완이 장윤정과의 두 번째 결혼을 거부한다.
장윤정은 "아직도 방귀를 안텄는데 이사람은 텄다. 나는 소변을 볼 때도 수돗물을 켜놓고 볼일을 본다"라고 말해 모두를 놀라게 만들었다.
도경완은 부부 바꿔서 일을 하기 미션에 대해 "나랑 현희랑 일을 할게"라고 이야기했지만 장윤정은 "너네 둘이 무슨 일을 할거냐"라고 지적해 웃음을 자아냈다.
드디어 통발이 올라오기 시작했고, 붉바리 등 많은 생선들이 올라왔지만 문어 아니면 다 방생을 했다.
두 사람은 엄청난 양의 문어를 잡아 만서를 이뤘고, 문어라면까지 먹으며 행복한 모습을 보였다.
장윤정과 도경완이 잡아 온 문어로 저녁 준비가 시작됐고, 장윤정과 제이쓴은 빠른 손으로 준비를 시작했지만 도경완과 홍현희는 어설픈 실력으로 상반된 모습을 보여 웃음을 자아냈다.
문어 삼합과 해신탕까지 한상 차려졌고, 네 사람은 감탄을 하며 먹방을 이어갔다.
장윤정은 "사람들이 '얼마나 좋아 와이프가 돈 잘 벌어서' 이런 얘기를 듣다보니까 스트레스를 받는다. 그래서 나는 '내 남편'이라는 걸 얘기를 많이 해준다"라고 말했다.
장윤정은 홍현희에게 "나 이런 얘기를 해도 되냐. 나는 어느 정도로 이 사람을 기를 살리고 싶냐면 부부 MC로 들어가면 내 출연료가 높다. 그래서 내 출연료를 이 사람에게 주라고 한다"라고 처음 이야기해 모두를 놀라게 만들었다.
장윤정은 "이 사람이 프리를 하고 일이 많지 않아서 스트레스를 받았다. 그래서 부부 예능을 할 때는 이렇게 한다"라고 솔직하게 이야기했다.
도경완은 "고맙고 미안하다는 말은 너무 많이해서 하고 싶지 않다"라고 말했다.
홍현희는 도경완에게 "다시 태어나면 또 결혼하실 거냐"라고 물었고, 도경완은 "난 안 한다. 이번 생애 기억이 있고 태어나면 괜찮을 거 같은데. 기억이 없이 태어날텐데 그러면 또 매순간 미안해 질 거 같다"라고 이야기했다.
장윤정은 "나랑 술을 한 잔 하다가. '자기야 참 답답하겠다'라고 하는데 왜 저렇게 얘길하지 '좀 더 노력해볼게'라고 하면 좋은데. 그래서 하루는 내가 눈물이 터져서 '난 어디가서 이야기를 해야하냐'라고 하면서 울었다. 조금 기대려고 하면 밀너내는 거다"라고 속마음을 얘기했다.
도경완은 제작진과의 인터뷰에서 "윤정씨가 많이 참고 사는 거 같은데 '더 이상 당신에게 불만이 없어'라고 하고 싶다"라고 말했다.
장윤정은 "저 인터뷰를 하고 다음날부터 도경완씨가 다른 사람이 바뀐 거처럼 노력을 많이 한다. 결혼하고 이 한달이 최고 잘하고 있다"라고 이야기했다.
한편 지난 8월 장윤정과 도경완 부부는 KBS 김진웅 아나운서의 '서브 발언'에 직접 입장을 밝혀 화제가 됐다.
김진웅 아나운서는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 "결혼 제일 잘한 후배는 도경완"이라는 엄지인 아나운서의 말에 "선배님한테 결례인 말일 수도 있지만 저는 진짜 누군가의 서브로는 못산다"는 무례한 발언을 했다.
방송 후 시청자들은 김진웅의 발언이 도를 넘었다고 지적했고, 장윤정 역시 "상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 '농담'이나 '장난'으로 포장 될 수 없다. 가족 사이에 '서브'는 없다"고 일침했다.
도경완도 "저희 부부의 모습이 누군가에게는 한쪽으로 기울어져 보일지도 모른다. 그러나 저희 부부는 서로 존중하고 배려하며 단단하게 의지하고 살아가고 있다"면서 "김진웅 후배에게 사과 문자 받았다. 이번 일로 저희 가족과 저희 가족을 사랑해주시는 분들께 상처를 입힌 것 같아 속이 상했지만, 이로 인해 누군가 또 상처 받는 일은 없었으면 한다"라고 입장을 밝혔다. 이에 김진웅은 사과문을 발표했다.
