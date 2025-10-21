윤진이, 출산 후 탈모에 휑한 이마 공개했는데..."이제 빈틈이 안 보여…

|
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 윤진이가 출산 후 6개월 만에 완벽한 산후관리 비법을 공개했다.
그는 "어떻게 5kg을 뺐는지, 산후 관리를 어떻게 했는지 보여드리겠다"며 하루 루틴을 공개했다.
윤진이는 "다이어트할 때 사우나에서 빼는 땀은 수분만 빠진다고 하더라. 진짜 노폐물이 빠지려면 러닝으로 흘려야 한다"며 매일 아침 30분 러닝을 필수로 실천한다고 밝혔다.
윤진이는 '마의 5kg' 구간을 극복한 방법도 공개했다.
그는 "굶어도, 덜 먹어도 안 빠지길래 독소를 빼는 법을 공부했다"며 물 바꾸기, 프로바이오틱스 챙겨 먹기, 해독주스 마시기, 3주간 사교모임 끊기, 배달앱 삭제, 플라스틱 최소화, 밀가루·설탕 줄이기, 정수된 물 마시기 등을 실천했다고 밝혔다.
또한 윤진이는 "이제 머리 다 났다"며 산후 탈모 극복 근황도 전했다.
그는 머리를 말리며 "숱이 진짜 많아졌다. 이제 빈틈이 안 보인다"고 웃었다.
앞서 윤진이. 머리를 말리던 중 그는 "한움큼씩 빠진다. 아기 낳아서 100일 넘어갈 때쯤 되면 이렇게 빠진다"며 "그래서 머리가 미친듯이 빠지고 있다"고 호소했다.
급기야 윤진이는 실제 머리가 빠져있는 부위인 휑한 이마까지 공개했다. 그는 "머리가 이렇게 비었다"며 "내가 아무리 좋은 샴푸를 쓰고 해도 막을 길이 없더라. 출산 후 탈모는 어쩔 수 없는 것이다"라고 체념했다.
그러면서도 "그래도 다시 다 나니까 절대 걱정하지 마시라"고 출산 동지들을 위로했다.
한편 윤진이는 지난 2012년 SBS 드라마 '신사의 품격'으로 데뷔해 라이징스타로 떠올랐으며, 이후 '괜찮아, 사랑이야', '신사와 아가씨' 등에 출연했다.
지난 2022년 금융인이자 비연예인 김태근 씨와 결혼해 슬하 2녀를 두고 있다.
