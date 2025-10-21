정관수술·무정자증인데 임신한 아내 '불륜 의심'에...박수홍 경악 "해외토픽감'

기사입력 2025-10-21 23:35


정관수술·무정자증인데 임신한 아내 '불륜 의심'에...박수홍 경악 "해외…

[스포츠조선 김수현기자] 박수홍이 남편이 정관수술·무정자증인데 임신한 아내 사연에 깊이 공감했다.

21일 방송된 TV CHOSUN '우리 아기가 또 태어났어요'에서는 경상북도 청송군, 남편이 정관수술을 하고 무정자증인데 임신했다는 부부의 사연을 만났다.

이날 아내는 "남편은 아직도 철 없는 부부다. 저희 아이들은 엄마 아빠를 봤을 때 철이 없다고 한다"라며 첫째 딸, 쌍둥이 아이와 넷째 늦둥이를 가졌다고 밝혔다.

19년만에 임신한 아내에 가족들 역시 혼란스러워졌다. 아들들은 "저는 동생이 생긴다는 현실감이 없었다. 아직도 믿기 힘들다"라 할 정도였다.

임신 19주만에 알게 됐다는 임신 소식. 아내는 "거의 5개월 들어서서 알게 됐는데 저는 조기 폐경인 줄 알았다. 친정 엄마가 40대 초반에 조기 폐경이 와서 저도 그런 줄 알고 딸이랑 산부인과를
정관수술·무정자증인데 임신한 아내 '불륜 의심'에...박수홍 경악 "해외…
가서 폐경 검사를 하고 호르몬 약이라도 처방 받으려고 갔는데 의사 선생님이 '아기가 생겨서 그렇다' 하더라"라 해 충격을 안겼다.

아내는 "누워있다가 벌떡 일어났다. '그러면 안된다. 그럴 수가 없다' 그랬다. 변비인줄 알았다. 남편이랑 금슬이 썩 좋지 않았다"라 담담하게 말했다.

남편에게 정관수술이 풀렸는지 검사해보라는 말에 확인을 해봤는데 '무정자증'이라는 결과를 받았다고. 아내는 "남편 입장에서 다소 복잡했나보더라. 의사가 '절대 임신할 수 없다' '이게 임신이면 내가 바람 피운 거'라 하더라"라 전했다.

무덤덤해보이는 아내는 "속으로는 오만걱정을 하고 있다. 그냥 다 그렇다. 솔직히 남편의 의심했을 수도 있다. 말은 안해도"라며 '부부싸움'에 대해서는 "크게 하진 않았다. 서로 말을 아꼈던 거 같다. 2~3일 지나서는 괜찮아졌다"라 답했다.


정관수술·무정자증인데 임신한 아내 '불륜 의심'에...박수홍 경악 "해외…

아내는 "저도 그날 가족들 모두에게 알리고 시부모님께도 바로 알렸다. 남편이 어두운 표정으로 집에 들어왔다. '내가 정말 혹여나 불륜으로 임신했으면 가족들에게 직접 말을 할까'라고 했다. 이 프로그램은 아기 낳는 프로그램이지만 '그런 경우'라면..."이라며 말을 아꼈다.

박수홍은 "'나는 정말 결백하다'는 거냐"라 했고 김찬우는 "멋있는 어머니시다"라며 아내를 응원했다.

친정, 시댁 부모님들 반응에 대해 아내는 "다행히 양가에서 정관수술을 해도 아기를 가질 수 있다는 걸 아셔서 제 편을 많이 들어주셨다"라 했다.

박수홍은 "남편이나 친구들 입장에서는 '친자 검사 해봐'할텐데 어떠시냐. 괜찮으시냐. 진짜 너무 그럴 일이 없는 거죠? 친자만 맞다면 해외토픽감이다"라 물었고 아내는 "검사는 한 번 해보기로 했다. 안괜찮을 일이 뭐가 있냐"라 했다.

다행히 초음파 사진 상으로 아이가 남편을 닮았다는 말에 박수홍은 "나도 안믿었는데 내가 스타킹을 얼굴에 쓰고 보니 우리 재이 초음파 사진하고 닮았더라"라며 폭풍 공감했다.

뒤이어 등장한 남편에 박수홍은 "초음파 사진이랑 너무 똑같아. 꼬물이가 안경을 쓰고 들어오는 줄 알았다"며 깜짝 놀랐다. 남편은 "저는 정관수술한지 14년된지 한참 됐으니까 풀렸나 싶어 검사를 해봤는데 병원에서는 '임신 불가능'이라는 말을 들었다"라 털어놓았다.


정관수술·무정자증인데 임신한 아내 '불륜 의심'에...박수홍 경악 "해외…
돼지교배사로 일하는 있는 남편은 자신의 정자를 직접 검사해봤고 역시나 정자는 보이지 않았다. 그는 "이번 임신은 결혼 21년만에 가장 큰 위기다"라 고백했다.

2주 후 아내는 무사히 제왕절개를 통해 아기를 품에 안았다. 아내는 "정말 예뻤다"며 행복한 미소를 지었다. 귀여운 아기를 안아본 박수홍은 "눈은 엄마고 코는 아빠 닮았다"라며 연신 감탄을 연발했다.

모두가 지켜보는 가운데 유전자 검사지에는 남편과 아들의 친자 검사 결과 '99.9997% 친자'라 적혀 있었다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'10대 딸에 뜨거운 물 붓고 폭행 사망" 40대 여가수, 결국 구속 기소

2.

‘이혼’ 함소원·진화, 또 재결합설…딸과 한국 놀이공원 데이트 포착

3.

[SC이슈] 방송가 예의주시..'사생활 의혹' 폭로된 이이경에 고정프로그램들 '난감'

4.

[SCin스타] "정중히 거절" 이효리, 결국 신념 꺾었다..'세상에 하나뿐'인 선물받아

5.

야노시호, '195만' 추성훈 따라 유튜브 오픈… 부부싸움 부른 집까지 공개할까?

연예 많이본뉴스
1.

'10대 딸에 뜨거운 물 붓고 폭행 사망" 40대 여가수, 결국 구속 기소

2.

‘이혼’ 함소원·진화, 또 재결합설…딸과 한국 놀이공원 데이트 포착

3.

[SC이슈] 방송가 예의주시..'사생활 의혹' 폭로된 이이경에 고정프로그램들 '난감'

4.

[SCin스타] "정중히 거절" 이효리, 결국 신념 꺾었다..'세상에 하나뿐'인 선물받아

5.

야노시호, '195만' 추성훈 따라 유튜브 오픈… 부부싸움 부른 집까지 공개할까?

스포츠 많이본뉴스
1.

사실상 1+1, 내일 없는 도박같은 승부수였다...'불펜' 문동주, 한화를 또 살렸다 [PO3 핫포커스]

2.

삼성 4차전 총력전? 한화도 마찬가지...김경문 감독 "외국인 선수(폰세) 볼 수도" [PO3 현장]

3.

벼랑 끝 몰린 박진만 감독 "5차전 가기 위해 모든 걸 쏟아붓겠다. 가라비토 투입도 고민하겠다" [PO3 현장]

4.

도박사들은 "LAD 우승한다"는데, 통계는 TOR 편...오타니 토론토전 타율 0.538 '천적', 로저스센터 '야유' 견뎌낼까

5.

폰세 울렸던 '미친 선수', 이번에는 류현진까지 무너트렸다…PS 2호 대포 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.