위험하게 얽힌다..'친애하는 X'로 한껏 서늘해진 김유정의 관계성

|
[스포츠조선 문지연 기자] '친애하는 X' 김유정, 김영대, 김도훈의 이야기가 공개된다.
글로벌 팬덤을 보유한 동명의 인기 웹툰이 원작으로 '스위트홈' '미스터 션샤인' '도깨비' '태양의 후예' 등을 탄생시킨 레전드 히트메이커 이응복 감독과 감각적이고 섬세한 연출력의 박소현 감독이 연출을, 2018년 KBS 단막극 극본 공모 최우수상을 수상한 최자원 작가와 웹툰 원작자인 반지운 작가가 집필을 맡았다. 무엇보다 장르적 쾌감을 극대화할 김유정, 김영대, 김도훈, 이열음 등 대세 청춘 배우들의 만남은 드라마 팬들을 더욱 설레게 하고 있다.
그런 가운데 공개된 스페셜 포스터는 백아진, 윤준서, 김재오의 아슬하고 미묘한 삼각구도로 이목을 집중시킨다. 먼저, 백아진이 새빨간 드레스로 강렬한 존재감을 발산한다. 아래를 내려다보는 듯한 차갑고 메마른 눈빛은 긴장감을 불러일으킨다. 백아진을 둘러싼 윤준서와 김재오의 모습도 시선을 사로잡는다. 백아진의 뒤를 지키고 선 윤준서, 백아진의 품에 안기듯 기댄 김재오는 서로 닮은 듯 다른 분위기를 자아낸다. 여기에 백아진을 붙잡은 두 남자의 애틋하고 처절한 손길 위로 더해진 '찬란하게 파멸하는 나의 친애하는 X'라는 문구가 어딘지 모르게 위태로운 이들의 관계를 짐작게 한다.
구원이 사랑이라 믿은 남자 '윤준서'를 맡은 김영대는 "윤준서는 백아진을 향한 절대적인 마음으로 그녀를 지지하고 동조하지만, 결국 피할 수 없는 갈등 속에서 조금씩 균열이 생기고 파멸로 치닫는 인물"이라고 밝혔고, 백아진의 맹목적인 조력자 '김재오'로 분한 김도훈은 "김재오에게 백아진은 삶의 이유를 만들어준 사람이다. 자신조차 사랑하지 못했던 김재오가 그의 말 한마디로 누군가에게 필요한 존재가 되었기 때문"이라고 설명해 궁금증을 고조시켰다.
한편, 티빙 오리지널 '친애하는 X'는 오는 11월 6일 오후 6시 1-4회가 티빙을 통해 첫 공개된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com