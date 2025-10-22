왜 성인 딸만 세 명 입양?…'박시은♥'진태현, 직접 입 열었다[SC이슈]

기사입력 2025-10-22 09:00


왜 성인 딸만 세 명 입양?…'박시은♥'진태현, 직접 입 열었다[SC이슈…
진태현(왼쪽), 박시은. 사진 출처=진태현 계정

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 진태현이 '왜 성인만 입양하느냐'는 일부 시선에 대해 "기부나 후원보다 나은 길"이라며 직접 입장을 밝혔다.

진태현은 22일 자신의 SNS에 한 네티즌의 댓글을 캡처해 올리며 "우연히 다른 곳에서 본 댓글이다. 정확하게 저희 부부가 가고자 하는 길"이라고 운을 뗐다.

해당 댓글에는 "혈통과 가문을 중시하는 유교적 문화가 입양을 어렵게 한다. 법적 절차를 밟지 않고도 양부모 역할을 해준다면 입양 문화 확산에 도움이 될 것"이라는 내용이 담겨 있었다.

이에 진태현은 "후원보다는 같이 밥을 먹는 식구가 진짜 나누는 삶 같다"며 "왜 성인만 가족을 삼느냐? 후원만 하지 왜 그러냐? 이런 작지만 부정적인 생각들이 지금의 우리 사회를 만들고 있진 않을까 생각해 본다"고 전했다.

이어 "삶을 함께 나누고 시간을 내어주고 우리의 가정에 초대하는 일이 그 어떤 엄청난 기부나 후원보다 나은 길이라 믿고 있다. 그리고 후원은 이미 열심히 하면서 살고 있다"고 했다.

그러면서 "저희 부부는 사람이 잘 되길 바라면서 산다. 그리고 착하거나 선하지가 않아 제발 조금이라도 바르게 살고 싶다"라며 신념을 밝혔다.

또 "청년 시절 너무 어렵고 힘들고 어리숙하고 부끄럽게 살았다. 그래서 조금은 도와가며 살고 싶다. 우리도 사랑을 많이 받고 있고, 여러분의 응원이 힘이 된다"고 털어놨다.

마지막으로 "인기가 없을 때도 있을 때도 항상 이렇게 소통하면서 오랫동안 숨김없이 살아왔다. 앞으로도 집, 명품, 돈 자랑 말고 아내, 이웃, 가족 자랑하면서 살겠다. 그게 유일한 재산이기 때문"이라고 덧붙였다.


진태현은 배우 박시은과 2015년 결혼, 2019년 제주도 보육원 출신 대학생 박다비다 양을 입양했다. 올해 초에는 법적 입양은 아니지만 마라톤 선수와 간호사 준비생 두 명을 수양딸로 받아들였다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석이 무슨 죄..조세호→이이경 '측근 사생활 논란'에 곤혹 [SC이슈]

2.

야노시호, '195만' 추성훈 따라 유튜브 오픈… 부부싸움 부른 집까지 공개할까?

3.

장윤정, ♥도경완과 갈등 입열었다 "내 출연료 양보…스트레스 나한테 풀고 밀어내"[SC리뷰]

4.

이이경 사생활 폭로자, 돌연 사과 "AI 사진 장난...관심 받을 줄 몰랐다" [공식]

5.

김준호, 신혼 3개월만 폭탄발언 “다시 태어나면 ♥김지민과 결혼 안해”

연예 많이본뉴스
1.

유재석이 무슨 죄..조세호→이이경 '측근 사생활 논란'에 곤혹 [SC이슈]

2.

야노시호, '195만' 추성훈 따라 유튜브 오픈… 부부싸움 부른 집까지 공개할까?

3.

장윤정, ♥도경완과 갈등 입열었다 "내 출연료 양보…스트레스 나한테 풀고 밀어내"[SC리뷰]

4.

이이경 사생활 폭로자, 돌연 사과 "AI 사진 장난...관심 받을 줄 몰랐다" [공식]

5.

김준호, 신혼 3개월만 폭탄발언 “다시 태어나면 ♥김지민과 결혼 안해”

스포츠 많이본뉴스
1.

사실상 1+1, 내일 없는 도박같은 승부수였다...'불펜' 문동주, 한화를 또 살렸다 [PO3 핫포커스]

2.

삼성 4차전 총력전? 한화도 마찬가지...김경문 감독 "외국인 선수(폰세) 볼 수도" [PO3 현장]

3.

벼랑 끝 몰린 박진만 감독 "5차전 가기 위해 모든 걸 쏟아붓겠다. 가라비토 투입도 고민하겠다" [PO3 현장]

4.

"韓 축구+K리그+심판에 대해 말하겠다" 기다려지는 EPL 감독의 폭탄 발언 예고...전북 우승시킨 포옛 아직은 잠잠 "한국 환상적"

5.

도박사들은 "LAD 우승한다"는데, 통계는 TOR 편...오타니 토론토전 타율 0.538 '천적', 로저스센터 '야유' 견뎌낼까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.