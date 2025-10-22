[공식] '트웰브' 말아먹은 마동석, 별안간 예능行..'아이 엠 복서' …

|
|
[스포츠조선 문지연 기자] '아이 엠 복서' 마동석이 예능 MC로 나선다.
'아이 엠 복서'는 기획 초기 단계부터 마동석이 데뷔 이래 처음 도전하는 예능 프로그램으로 많은 관심을 모았다. 마동석은 실제 중학교 시절부터 복싱을 시작, 현재 동료 배우들과 선수들에게 복싱을 가르치는 복싱 코치이자 대한 복싱협회 명예부회장과 복싱 프로모터를 겸하고 있을 정도로 복싱에 진심인 인물이다. 그는 '복싱은 인생 그 자체'라 말하며 "모든 복서들을 응원하고 복싱이 얼마나 멋진 스포츠인가를 소개하고 싶다"고 '아이 엠 복서'에 함께하게 된 진심을 전했다. 또한 대한민국 복싱의 전성기를 동경하던 한 명으로서 복싱의 활성화를 진심으로 꿈꾸는 인물이기에 '아이 엠 복서' 마스터로 가장 적합한 인물인 것.
22일 공개된 '아이 엠 복서' 첫 티저에서 마동석은 "저는 오랫동안 이 무대를 꿈꿔 왔다" 말하며 역대급 스케일로 펼쳐질 복서들의 서바이벌에 대한 설렘과 기대를 전했다. 또한 장혁, 줄리엔 강, 육준서 등 링 위에 오른 낯익은 참가자들과 열정, 투지가 끓어 넘치는 현장 분위기가 보는 이들의 심박수를 높인다. 뛰어난 체력과 기술을 겸비한 것은 물론 복싱에 진심인 참가자들의 빅 매치를 예감케 해 '아이 엠 복서' 참가자 라인업을 더욱 궁금하게 만들고 있다.
포스터에도 마스터 마동석과 MC 김종국, 덱스 그리고 각본 없는 드라마를 써 내려갈 참가자들이 뿜어내는 뜨거운 열기가 느껴진다. 특히 '아이 엠 복서'의 모든 것을 지켜볼 든든한 기둥 마동석의 뒤로 김종국과 덱스가 홍코너와 청코너를 의미하듯 두 색상의 글러브를 어깨에 메고 주먹을 불끈 쥐고 있어 서바이벌의 긴장감을 더하고 있다.
한편, tvN '아이 엠 복서'는 밀리터리 서바이벌 '강철부대'를 만든 이원웅 PD와 글로벌 히트작 '피지컬: 100'의 강숙경 작가가 '강철부대', 예비부부들의 극한 커플 서바이벌 '2억9천 : 결혼전쟁'에 이어 또 한 번 의기투합한 프로그램이라는 점에서 기대감을 더하고 있다. 오는 11월 21일 오후 11시에 첫 방송된다.
