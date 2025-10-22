이창섭, 오늘(22일) 신보 '이별, 이-별' 발매…더 깊어진 감성

|
[스포츠조선 정빛 기자] 가수 이창섭이 깊어진 감성을 담은 미니 2집으로 컴백한다.
타이틀곡 '주르르'는 사랑했던 사람의 빈자리와 아련한 과거의 추억을 빗소리에 비유한 발라드곡이다. 이창섭의 깊고 섬세한 보컬이 잔잔하고도 중독성 있는 가사, 리드미컬한 멜로디와 어우러져 짙은 울림을 선사한다. 이무진이 프로듀싱을 맡아 이창섭과 새로운 케미스트리를 완성했다.
음원과 동시에 공개되는 '주르르' 뮤직비디오에서 이창섭은 이별과 함께 멈춰버린 시간 속 홀로 남겨진 공허함과 떠난 이가 돌아오길 바라는 간절한 마음을 표현한다. 이창섭의 애틋한 연기가 곡의 몰입감을 배가할 전망이다.
서동환 작곡가가 작업한 '처음처럼'은 많은 감정을 눌러 참은 듯 얹어지는 노랫말로 먹먹한 감동을 자아낸다. 음악을 향한 열망과 팬들과의 유대감을 노래한 'Spotlight'(스포트라이트)에서는 밴드 사운드 위 이창섭의 폭발적인 보컬을 만날 수 있다.
'믿고 듣는' 보컬 강자로서 한층 무르익은 내공과 감성을 증명할 이창섭의 솔로 미니 2집 '이별, 이-별'은 22일 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다. 이어 이창섭은 이날 오후 7시 30분 서울 충무아트센터 대극장에서 컴백 기념 팬밋업 'The Moment : Live on Melon'(더 모먼트 : 라이브 온 멜론)을 열고 신곡 라이브 무대를 팬들에게 최초 공개한다.
이창섭은 컴백 활동과 더불어 수록곡과 동명의 2025-2026 전국투어 'EndAnd'를 진행하며 열일 행보의 정점을 찍는다. 오는 11월 7, 8, 9일 서울 장충체육관을 시작으로 11월 29일과 30일 인천 송도컨벤시아, 12월 6일과 7일 대전컨벤션센터 제2전시장, 12월 13일과 14일 광주여대 유니버시아드 체육관, 내년 1월 3일과 4일 대구 엑스코 5층 컨벤션홀, 1월 17일과 18일 부산 벡스코 오디토리움, 1월 24일과 25일 수원컨벤션센터 전시홀에서 투어를 이어간다.
