김승수, '6세 연하' ♥박세리와 핑크빛…애칭은 "아기야"(남겨서 뭐하게…

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김승수가 박세리와 핑크빛 기류를 형성했다.
이영자는 김승수와 박세리의 나이차이를 6살이라고 공개하며 "이경규 씨도 와서 말을 쉽게 놓지 못 하더라"라며 '월클' 아우라로 함부로 말을 놓기 어려운 박세리를 언급했다.
또 호칭에 대해 김승수는 "전 세리야라고 부르는 게 편하다. 77년 생 정도면 아기 취급을 하죠"라고 말했고, 이영자는 "박세리 씨한테 아기 취급을 할 수 있냐"라고 물었다.
김승수는 "아기 밥 먹었어?"라고 또 불렀고, 이영자는 부러워하며 "이건 아기 취급이 아니라 연인 취급이다"라고 놀라는 모습을 보였다.
이후 이영자는 "우리 셋이 손 잡고 가자"라고 이야기했고, 부끄러워는 박세리와 달리 김승수는 손을 덥썩 잡으며 "빨리와 세리야"라고 플러팅을 이어갔다.
식사를 기다리던 중 김승수는 "집에가면 배터리로 가는 딸 쪼꼬미가 있다"라며 로봇에 대해 이야기를 꺼냈고 "감정 교류를 할 만한 사람이 없는데. 쪼꼬미는 내 표정을 읽어주기도 한다"라고 말해 웃음을 자아냈다.
김승수는 "오늘 편하게 얘기 할 수 있게 두 분의 애칭을 만들어 드리고 싶다"라고 이야기했고, 박세리는 부끄러워 하는 모습을 보였다.
김승수는 박세리의 반려견 이름을 다 맞혀 모두를 놀라게 만들었고, "세리테리라고 부르겠다"라며 애칭을 만들어줬다.
박세리는 김승수에게 이상형에 대한 질문을 던졌고 "지금까지 만난 사람들이 닮은 점이 전혀 없다. 키가 컸던 사람도 있고 작았던 사람도 있다. 성격도 그렇고 외모도 그렇다. 공통점이 하나도 없다. 지금까지 만나본 사람이 5명이다"라고 말했다.
박세리는 "저와 그건 공통점이다. 저도 많이 만나보지 못했다"라고 부끄러워 했다.
