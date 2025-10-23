이제야 감 찾았네..'환승연애4', X커플 두쌍 공개→男메기 등장, 도파민 풀충전[SC리뷰]

기사입력 2025-10-23 08:51


이제야 감 찾았네..'환승연애4', X커플 두쌍 공개→男메기 등장, 도파…

[스포츠조선 문지연 기자] '환승연애4'에서 두 쌍의 X커플이 공개되며 도파민을 풀충전했다.

22일 공개된 티빙 오리지널 '환승연애4' 6, 7화에서는 가수 던이 게스트로 출연한 가운데 출연자들의 직업 뿐만 아니라 두 쌍의 X 커플까지 연달아 공개돼 이목을 집중시켰다. 특히 기존 입주자들과 결이 다른 새로운 입주자까지 들어오면서 어느 때보다 빠른 전개로 극강의 몰입감을 선사했다.

이름 외에는 서로에 대해 아무것도 몰랐던 입주자들은 각자의 직업을 밝히며 색다른 매력을 드러냈다. 웹 디자이너, 한의사, 무용수, 승무원 등 다양한 직업이 공개된 뒤 일부 입주자는 상대에 대한 호감을 더 키웠고 어떤 이들은 몰랐던 면모를 발견하며 다른 관심을 가지게 돼 흥미를 돋웠다.

일부 출연자들 사이에서 핑크빛 분위기가 감돌고 사랑과 우정이 함께 쌓이면서 환승 하우스는 점점 혼란에 빠지기 시작했다. 이들은 다른 이성과 함께 있는 X의 낯선 얼굴을 보며 묘한 마음이 일었고 재회를 바라지 않았던 이들까지 알 수 없는 감정의 소용돌이에 휘말렸다. 의도치 않게 서툰 행동과 표현으로 상대방에게 상처를 주고 눈물을 흘리는 이까지 발생해 안타까움을 자아냈다.

또한 누군가는 자신의 사랑을 쟁취하기 위해 누구보다 확고하게 상대방을 향한 직진 노선을 이어가며 점점 감정선이 과열되어가고 있는 상황. 환승 하우스에 입주한 이후 줄곧 한 사람과 데이트하는 청춘부터 상대방이 자신의 마음을 오해하지 않게끔 데이트 신청이 담긴 쪽지까지 은밀하게 전달하는 등 긴장감을 더하고 있다.

무엇보다 기존 입주자들이 혼돈 속에서 자신의 방향을 찾아나가던 순간 새로운 입주자가 들어오면서 단번에 분위기를 반전시켰다. 그는 상대를 헷갈리게 하지 않는 확고한 태도와 훈훈한 비주얼로 스튜디오를 함성으로 물들였다. 뉴페이스의 등장에 유라는 "판이 뒤집힐 수도 있겠어"라며 새로운 전개를 예감했다.

X가 다른 이성들과 가까워진 모습을 보며 섭섭함을 느꼈던 출연자는 새로운 입주자와의 데이트를 통해 강한 설렘을 느껴 보는 이들의 도파민을 자극했다. 새로운 입주자 역시 느낌으로 선택한 상대방에게 호기심을 드러내며 앞으로의 관계에 대한 궁금증을 증폭시켰다.

X 커플 공개와 함께 훈훈한 비주얼을 자랑하는 인물까지 등장하면서 환승 하우스 속 청춘들의 러브라인도 완전히 뒤바뀔 조짐을 보이고 있다. 아직 X와 감정을 정리하지 못한 이들은 엇갈린 타이밍에 아쉬움을 내비치고 누군가는 퍼즐처럼 완벽히 맞아떨어지는 타이밍 속에서 또 다른 인연의 가능성을 열어가고 있어 앞으로 이들 사이에 어떤 반전과 변화가 일어날지 기대감이 높아지고 있다.


티빙 오리지널 '환승연애4' 8화는 오는 29일 오후 8시부터 만나볼 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'YG 양현석 고소' 박봄, 소속사도 통제불가…삭제한 고소장 재공개→반려견에 립스틱[SC이슈]

2.

김승수, '6세 연하' ♥박세리와 핑크빛…애칭은 "아기야"(남겨서 뭐하게)

3.

김승수, 박세리에 "♥아기야 밥 먹었어?"…이영자도 놀란 '핑크빛 플러팅'

4.

'최시훈♥' 에일리, 자연임신 실패에 눈물 "마지막 도전, 시험관 시술도 고려"

5.

'YG 양현석 고소' 박봄, 휴대폰 번호까지 공개했다…고소장 재업로드 초강수[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'YG 양현석 고소' 박봄, 소속사도 통제불가…삭제한 고소장 재공개→반려견에 립스틱[SC이슈]

2.

김승수, '6세 연하' ♥박세리와 핑크빛…애칭은 "아기야"(남겨서 뭐하게)

3.

김승수, 박세리에 "♥아기야 밥 먹었어?"…이영자도 놀란 '핑크빛 플러팅'

4.

'최시훈♥' 에일리, 자연임신 실패에 눈물 "마지막 도전, 시험관 시술도 고려"

5.

'YG 양현석 고소' 박봄, 휴대폰 번호까지 공개했다…고소장 재업로드 초강수[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

SSG 참사보다 더 큰 충격...왜 거기서 김서현이었고, 왜 직구 정면 승부였을까 [PO4 승부처]

2.

이다현 울고, 강성형 웃었다...두 주먹 불끈 쥔 사령탑의 포효 [인천 현장]

3.

이 가을, 진짜영웅이 탄생했다, 탈락 위기 삼성 구한 김영웅의 연타석 3점 홈런포, 승부는 5차전으로[PO4]

4.

손흥민 초대박 반전! "케인과 합 맞추려 뮌헨 임대"→토트넘 무참히 버려지나…"마지막 월드컵에 올인"

5.

이 무슨 운명의 장난인가...김서현 또 무너졌다, 김영웅에게 치명적 스리런포 헌납 [PO4 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.