이제야 감 찾았네..'환승연애4', X커플 두쌍 공개→男메기 등장, 도파…

[스포츠조선 문지연 기자] '환승연애4'에서 두 쌍의 X커플이 공개되며 도파민을 풀충전했다.
일부 출연자들 사이에서 핑크빛 분위기가 감돌고 사랑과 우정이 함께 쌓이면서 환승 하우스는 점점 혼란에 빠지기 시작했다. 이들은 다른 이성과 함께 있는 X의 낯선 얼굴을 보며 묘한 마음이 일었고 재회를 바라지 않았던 이들까지 알 수 없는 감정의 소용돌이에 휘말렸다. 의도치 않게 서툰 행동과 표현으로 상대방에게 상처를 주고 눈물을 흘리는 이까지 발생해 안타까움을 자아냈다.
또한 누군가는 자신의 사랑을 쟁취하기 위해 누구보다 확고하게 상대방을 향한 직진 노선을 이어가며 점점 감정선이 과열되어가고 있는 상황. 환승 하우스에 입주한 이후 줄곧 한 사람과 데이트하는 청춘부터 상대방이 자신의 마음을 오해하지 않게끔 데이트 신청이 담긴 쪽지까지 은밀하게 전달하는 등 긴장감을 더하고 있다.
X가 다른 이성들과 가까워진 모습을 보며 섭섭함을 느꼈던 출연자는 새로운 입주자와의 데이트를 통해 강한 설렘을 느껴 보는 이들의 도파민을 자극했다. 새로운 입주자 역시 느낌으로 선택한 상대방에게 호기심을 드러내며 앞으로의 관계에 대한 궁금증을 증폭시켰다.
X 커플 공개와 함께 훈훈한 비주얼을 자랑하는 인물까지 등장하면서 환승 하우스 속 청춘들의 러브라인도 완전히 뒤바뀔 조짐을 보이고 있다. 아직 X와 감정을 정리하지 못한 이들은 엇갈린 타이밍에 아쉬움을 내비치고 누군가는 퍼즐처럼 완벽히 맞아떨어지는 타이밍 속에서 또 다른 인연의 가능성을 열어가고 있어 앞으로 이들 사이에 어떤 반전과 변화가 일어날지 기대감이 높아지고 있다.
티빙 오리지널 '환승연애4' 8화는 오는 29일 오후 8시부터 만나볼 수 있다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com