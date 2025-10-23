MMORPG '아키에이지 워', 신규 유니버스 던전 '고대의 숲' 업데이…

|
카카오게임즈는 MMORPG '아키에이지 워'에 신규 유니버스 던전 '고대의 숲'을 포함한 다양한 콘텐츠를 업데이트 했다고 23일 밝혔다.
동대륙 사냥터도 개편됐다. 일부 지역은 혼돈 효과가 제거돼 일반 사냥터로 조정됐으며, '이니스테르'와 '노래의 땅' 지역에는 새로운 혼돈 사냥터가 추가됐다. 동시에 매칭 보스 몬스터의 전설 등급 이상 아이템 드랍률이 상향된 대신 체력과 공격력이 조정되어 난이도와 보상이 균형을 이루도록 개편됐다.
이외에 직업별 신규 기술과 밸런스 조정, 길드 최대 레벨 확장, 길드 던전 충전 방식 개선, 무역 시스템 개편, 희귀 등급 자동 분해 기능 추가 등 여러 편의성 업데이트도 적용됐다.
다가오는 할로윈 시즌을 맞이해 다양한 외형 및 탈것도 함께 선보인다. 전설 등급 외형 '요염의 마녀', 영웅 등급 외형 '실험실 야타', 희귀 등급 외형 '붕대 페피'와 함께 영웅 등급 탈것 외형 '호박 마차'가 추가됐다.
