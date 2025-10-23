"이이경에 돈 안 받았다"…'AI 조작' 인정한 폭로자, 하루 만에 재등판[SC이슈]

기사입력 2025-10-23 12:56


"이이경에 돈 안 받았다"…'AI 조작' 인정한 폭로자, 하루 만에 재등…
이이경. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 이이경의 사생활 루머를 퍼뜨렸다가 'AI 조작'이었다고 입장을 번복한 폭로자 A씨가 다시 한 번 해명에 나섰다.

A씨는 23일 삭제됐던 자신의 X(옛 트위터) 계정을 복구하고 "프로필에 제 개인정보가 있더라도 이메일이나 어떤 방식으로든 연락하지 않으셨으면 좋겠다"며 "돈을 받지도, 협박을 당하지도 않았다. 여기까지만 말씀드린다. 이해해 주셔서 감사하다"고 밝혔다.

한 네티즌이 "돈 받았다고 말하지 못하고"라는 댓글을 남기자, A씨는 "안 받았다"라고 직접 반박하기도 했다.

앞서 A씨는 지난 20일 개인 블로그를 통해 이이경과 나눈 성적 대화 내용과 사진이라며 게시물을 공개했다. 해당 게시물에는 신체 사진 요구, 욕설, 성희롱으로 보이는 내용이 담겨 논란이 일었다.

이에 대해 이이경의 소속사 상영이엔티는 스포츠조선에 "몇 달 전부터 해당 사건과 관련해 협박이 있었다. 이는 분명한 허위사실이며, 이후 당사자도 사과를 했다. 그런데 갑자기 오늘 이런 글이 올라왔다"고 밝혔다.

그러면서 공식 입장을 통해 "이번 허위 게시글 유포로 인한 손해 규모를 산정해 법적 조치를 준비 중"이라고 대응했다.

반면, A씨는 자신을 '독일인 여성'이라 밝히며 "돈 때문에 이러는 건 아니다. 증거를 모으는 중"이라며 추가 폭로를 예고했다. 또 "소속사의 주장은 거짓"이라며 반박 글을 올리고, 이이경의 SNS 계정 인증 영상이라 주장하는 게시물을 올리기도 했다.

그러나 하루 만인 22일 돌연 입장을 바꿔 자신의 X 계정에 "처음에는 장난으로 시작했던 글이 그렇게 많이 관심을 받을 줄 몰랐다. AI 사진을 쓰며 점점 실제처럼 느껴졌던 것 같다"며 사과문을 올렸다.


이어 "팬심으로 시작한 일이 악성 루머처럼 퍼져 죄책감을 느낀다. 제가 책임져야 할 부분이 있다면 책임지겠다"고 하고, A씨가 X 계정을 폭파했다.

하루 뒤인 23일에는 다시 X 계정을 복구해 "돈을 받지 않았다"고 재차 해명하면서, 온라인상에서는 A씨의 잦은 입장 번복과 발언을 두고 진정성을 의심하는 목소리도 커지고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

