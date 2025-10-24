홍현희, 제이쓴♥과 결혼 대성공..."결혼 전 연휴, 호프집서 술이나 마…

|
[스포츠조선 정안지 기자] 홍현희가 "결혼 전에 갈 데가 없었다. 결혼해서 너무 좋다"며 결혼을 강력 추천했다.
제이쓴은 "연휴가 너무 길다. 어디든 가야 한다. 허리 아픈데 저 꼴을 계속 봐야되겠냐고"라면서 패드에 집중하고 있는 준범 군의 모습에 웃음 지었다.
잠시 후 홍현희는 어마어마한 짐과 함께 첫 차박 캠핑을 위해 이동, 제이쓴은 당황한 채 "이사가냐"고 해 웃음을 안겼다.
그때 홍현희는 "막히는 것도 추억이다. 나중에 이런 거 다 그리울 수 있다"고 했다. 이에 제작진은 "연휴에 꽉 껴서 잘 안 다니시지 않냐"고 물었고, 홍현희는 "갈 데가 없었다"고 털어놨다. 그는 "결혼 전에 갈 데가 없었다. 동네 호프집에서 술이나 마셨다"면서 "결혼해서 얼마나 좋냐. 갈 데도 있고"라며 웃었다.
그러면서 홍현희는 "이렇게 날씨 좋은데 차 타고 갈 수 있다는 게 얼마나 좋냐. 하루 하루 진짜 오늘이 마지막이라고 생각하고 행복하게 살아라"면서 갑자기 연휴의 행복 전도사로 변신해 웃음을 자아냈다.
