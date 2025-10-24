홍현희, 제이쓴♥과 결혼 대성공..."결혼 전 연휴, 호프집서 술이나 마셔" ('홍쓴티비')

기사입력 2025-10-24 06:05


홍현희, 제이쓴♥과 결혼 대성공..."결혼 전 연휴, 호프집서 술이나 마…

홍현희, 제이쓴♥과 결혼 대성공..."결혼 전 연휴, 호프집서 술이나 마…

홍현희, 제이쓴♥과 결혼 대성공..."결혼 전 연휴, 호프집서 술이나 마…

홍현희, 제이쓴♥과 결혼 대성공..."결혼 전 연휴, 호프집서 술이나 마…

홍현희, 제이쓴♥과 결혼 대성공..."결혼 전 연휴, 호프집서 술이나 마…

[스포츠조선 정안지 기자] 홍현희가 "결혼 전에 갈 데가 없었다. 결혼해서 너무 좋다"며 결혼을 강력 추천했다.

23일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 "준범이 인생 첫 차박"이라며 영상이 게재됐다.

이날 홍현희와 제이쓴은 긴 연휴를 맞아 아들 준범 군과 함께 차박을 위해 떠났다.

제이쓴은 "연휴가 너무 길다. 어디든 가야 한다. 허리 아픈데 저 꼴을 계속 봐야되겠냐고"라면서 패드에 집중하고 있는 준범 군의 모습에 웃음 지었다.

잠시 후 홍현희는 어마어마한 짐과 함께 첫 차박 캠핑을 위해 이동, 제이쓴은 당황한 채 "이사가냐"고 해 웃음을 안겼다.


홍현희, 제이쓴♥과 결혼 대성공..."결혼 전 연휴, 호프집서 술이나 마…
긴 운전에 차량을 멈춘 제이쓴은 "연휴긴 연휴다. 차가 너무 막힌다. 허리가 너무 아프다"면서 잠시 휴식을 취했다.

그때 홍현희는 "막히는 것도 추억이다. 나중에 이런 거 다 그리울 수 있다"고 했다. 이에 제작진은 "연휴에 꽉 껴서 잘 안 다니시지 않냐"고 물었고, 홍현희는 "갈 데가 없었다"고 털어놨다. 그는 "결혼 전에 갈 데가 없었다. 동네 호프집에서 술이나 마셨다"면서 "결혼해서 얼마나 좋냐. 갈 데도 있고"라며 웃었다.

그러면서 홍현희는 "이렇게 날씨 좋은데 차 타고 갈 수 있다는 게 얼마나 좋냐. 하루 하루 진짜 오늘이 마지막이라고 생각하고 행복하게 살아라"면서 갑자기 연휴의 행복 전도사로 변신해 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

추성훈, '50억' ♥야노시호 집 셋방살이..."내 집 아니라 더러워" ('추성훈')

2.

이용식, '목사 사돈'과 손녀 두고 묘한 신경전.."표정 하나도 안 변해"

3.

'이상화♥' 강남, 코 재수술에 13kg 감량 성공 "구축 와 콧구멍밖에 안 보여"

4.

'상금만 10억' 추성훈, '노가다'했던 과거 최초 고백 "집에 돈 없었다" ('추성훈')

5.

한가인도 민생회복 소비쿠폰 받았다…시장 쇼핑하며 "돈 너무 없어" ('자유부인')

연예 많이본뉴스
1.

추성훈, '50억' ♥야노시호 집 셋방살이..."내 집 아니라 더러워" ('추성훈')

2.

이용식, '목사 사돈'과 손녀 두고 묘한 신경전.."표정 하나도 안 변해"

3.

'이상화♥' 강남, 코 재수술에 13kg 감량 성공 "구축 와 콧구멍밖에 안 보여"

4.

'상금만 10억' 추성훈, '노가다'했던 과거 최초 고백 "집에 돈 없었다" ('추성훈')

5.

한가인도 민생회복 소비쿠폰 받았다…시장 쇼핑하며 "돈 너무 없어" ('자유부인')

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민, GOAT 메시 못 넘었지만" MLS 유니폼 판매 2위도 놀랍다!+"LA 원정경기 관중 16% 증가"

2.

세계 최고 공격수 데리고, 개막전 충격패...권영민 감독 결단 "하승우 스타팅 나간다" [인천 현장]

3.

홍원기 전 감독+손시헌 코치 '김원형 호' 전격 합류 → 두산 1군 스태프도 심혈 기울인다

4.

화성에 찾아온 악재...'팔꿈치 가격' 김병오, 사후 징계-'심판 모욕' 함선우, 2경기 출전정지+벌금 200만원

5.

"스타는 필요없어" 투헬은 '길들이기'→"벨링엄, 세계에서 가장 완벽한 선수" 알론소는 최고 극찬…'신난' 레알 마드리드

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.