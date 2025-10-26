이효리, '싹쓰리' 재결합 시그널…"비 보고파, 다시 뭉치자"

기사입력 2025-10-26 06:11


이효리, '싹쓰리' 재결합 시그널…"비 보고파, 다시 뭉치자"

이효리, '싹쓰리' 재결합 시그널…"비 보고파, 다시 뭉치자"

이효리, '싹쓰리' 재결합 시그널…"비 보고파, 다시 뭉치자"

이효리, '싹쓰리' 재결합 시그널…"비 보고파, 다시 뭉치자"

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 이효리가 그룹 '싹쓰리'(유재석·이효리·비)의 재결합 가능성을 언급했다.

25일 공개된 유튜브 채널 '뜬뜬'의 '핑계고'에는 '부부 동반은 핑계고' 편이 게재됐다.

이날 방송에는 이효리·이상순 부부, 홍현희·제이쓴 부부, 그리고 유재석이 함께 출연해 결혼, 음악, 그리고 과거의 팀 활동에 대해 솔직하게 이야기했다.

유재석은 "상순이가 효리랑 결혼하면서 '이효리의 남자'로 알려졌지만, 사실 한국 최고의 기타리스트이자 작곡가"라며 "2020년 '놀면 뭐하니?'에서 '다시 여기 바닷가'를 들었을 때 효리가 어색하게 좋아하던 모습이 잊히지 않는다"고 회상했다.

이에 이효리는 "형평성에 어긋나면 안 되니까 좋다, 싫다를 말하지 않았다. 내가 잘되는 것도 좋지만 내 남편이 잘되면 더 좋다"며 미소를 지었다.

해당 곡은 이상순이 작곡하고, 이효리가 작사한 싹쓰리의 히트곡으로 발매 당시 음원 차트를 휩쓸었다.

이상순은 "저작권 1위 곡이 될 줄은 몰랐다. 진짜 깜짝 놀랐다"고 소감을 전했고, 이효리는 "오빠가 마이너한 곡을 주로 해왔기 때문에 대중이 사랑하는 노래를 만든 게 믿기지 않는다고 하더라"고 덧붙였다.

이날 이효리는 "싹쓰리 다시 안 뭉치냐. 지훈이(비)도 너무 보고 싶다. 안 본 지 오래됐다"라며 그룹 재결합에 대한 의사를 비쳤다.


이에 유재석은 "그렇지 않아도 효리한테 한 번 얘기해보려고 했다. 지훈이한테도 얘기해봐야겠다"고 답했다.

이효리는 남편 이상순을 향해 "오빠, 종소리 좀 넣고 겨울 노래 해라"라며 웃음을 터뜨려 현장을 훈훈하게 만들었다.

이효리의 한마디에 팬들 사이에서는 "겨울 버전 싹쓰리 나오나"는 기대감이 높아지고 있다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김태현 "'26세' ♥최현석 딸과 띠동갑, 장인 반대 심했지만 5년 만나니 허락해줘"(불후)

2.

'사생활 루머 피해' 이이경, 편집 없이 '놀뭐' 등장…유재석 "가슴 펴!"

3.

'27억 사기 피해' 허경환, 전세 사기꾼에 일침 "사람 목숨 달려, 정정당당하게 살아라"(궁금하면)

4.

서장훈, 김영철 '욕'버릇 폭로 "평소에 욕 달고 살아, 강호동에게도 욕"(아는형님)

5.

'추신수♥' 하원미, 고급 레스토랑 데려가주는 16세子 자랑 "언제 이렇게 컸지"

연예 많이본뉴스
1.

김태현 "'26세' ♥최현석 딸과 띠동갑, 장인 반대 심했지만 5년 만나니 허락해줘"(불후)

2.

'사생활 루머 피해' 이이경, 편집 없이 '놀뭐' 등장…유재석 "가슴 펴!"

3.

'27억 사기 피해' 허경환, 전세 사기꾼에 일침 "사람 목숨 달려, 정정당당하게 살아라"(궁금하면)

4.

서장훈, 김영철 '욕'버릇 폭로 "평소에 욕 달고 살아, 강호동에게도 욕"(아는형님)

5.

'추신수♥' 하원미, 고급 레스토랑 데려가주는 16세子 자랑 "언제 이렇게 컸지"

스포츠 많이본뉴스
1.

1차전 승리시 우승확률 73.2%. 그러나 한화에겐 20%만. 시작부터 기울어진 운동장. 한화가 6번째 기적을 쓸까[KS 포커스]

2.

英 속보! 포스텍 집착 대단하다 '또다시 감독직 복귀'…리즈 유나이티드 신임 감독 '2순위'

3.

78억 FA의 충격적 엔트리 제외, 'PO 타율 0.077' 50억 FA 각성→업셋 시리즈의 전제조건[KS]

4.

"진짜 우승 한 번 하자" 26년 전 간절했던 외침…'이글스 유일 우승 주장'이 남긴 당부 [KS 인터뷰]

5.

[KBL리뷰] DB, 삼성 94-80 완파하고 연패 탈출…3연패 삼성, 홈경기+홈 DB전 '8연패' 수모

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.