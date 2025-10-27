"피가 수도꼭지처럼"…'손민수♥'임라라, 산후 출혈 사투 고백[SC이슈]

|
[스포츠조선 정빛 기자] 260만 유튜버 '엔조이커플' 임라라가 쌍둥이 출산 후 산후 출혈로 생사를 오갈 뻔한 경험을 털어놓았다.
이어 "산후 출혈이 오자 구급차를 타고 병원 여러 곳에 전화를 했지만 받아주는 응급실이 한 곳도 없었다. 결국 30~40분 걸리는 출산 병원으로 이동했다"고 설명했다.
그러자 손민수는 "화장실에서 물이 새는 줄 알았는데 피가 수도꼭지처럼 바닥으로 쏟아지고 있었다"며 "그때 정말 죽을 수도 있겠다고 생각했다"고 긴박했던 상황을 떠올렸다.
이어 "산모가 응급차 안에서 병원을 전전하다 사망했다는 뉴스를 보며 안타까워했는데, 막상 겪어보니 현실은 여전히 바뀐 게 없더라"며 "요즘 저출산이라고 하지만 아기와 산모의 생명이 보장되지 않으면 그 말이 무슨 의미가 있겠냐"고 지적했다.
또 "많은 분의 기도 덕분에 지금은 회복 중이다. 제발 저 같은 상황이 더는 생기지 않았으면 좋겠다"며 "출산은 정말 목숨을 걸고 하는 일이다. 위급한 상황에서도 즉각적인 조치를 받을 수 있는 시스템이 마련됐으면 한다"고 덧붙였다.
임라라와 손민수는 2023년 5월 결혼했으며, 지난 14일 쌍둥이 남매를 품에 안았다. 두 사람은 유튜브 채널 '엔조이커플'을 통해 현실 커플 콘텐츠로 많은 사랑을 받고 있다.
