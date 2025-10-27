박보미, '15개월 아들상' 아픔 딛고 2년 만에 기적의 출산 "천사 같…

|
[스포츠조선 김수현기자] 박보미 박요한 부부가 귀여운 딸의 성장기를 자랑했다.
27일 박보미는 "1004 박띠은 꿀잠 자는 척"이라며 귀엽게 눈을 감은 딸을 공개했다.
박보미는 지난 2023년 5월 아들상을 당했다. 박수홍은 "전국민들이 다 그 슬픔을 들었을 때 너무 울었다. 하루아침에"라며 안타까워 했다.
박보미는 "제 품안에서 갑자기 몸이 경직되면서 축 늘어지는 거다"라며 아들을 잃었던 그 순간을 고백했다.
장례식장에는 아들 시몬이의 이름에 '천사 박시몬'이라 적혔다고. 그렇게 천사로 남은 시몬이를 생각하며 아빠 박요한은 오열했다.
이후 박보미는 둘째 임신을 위해 시험관 시술을 하는 모습을 공개해 많은 응원을 받았다.
아픔을 이기고 찾아온 둘째 아이. 지난 5월 둘째 딸 임신 소식을 전해 많은 축하를 받은 박보미는 10월 초 천사 같은 딸을 출산했다.
한편, 박보미는 KBS 공채 29기 개그우먼으로 데뷔, 이후 배우로 전향해 활동 중이다. 2020년 축구선수 박요한과 결혼했다.
