딘딘, "연예인 화폐 개념 없다" 발언에 비난 폭주..."널 손봐주겠다"…

김수현 기자
기사입력 2025-10-27 22:54
'현대 사돈' 백지연, 유독가스 마셔 응급실行 "폐 치명상 걱정"[SC리뷰]
한혜진, '4살 연하' 하준과 소개팅 후 또 만났다..."이시언 부부와 식사" ('한혜진')
원슈타인, ♥지호와 깜짝 열애 고백 "7년째♥, 커리어 같이 만든 사람"[SC이슈]
"질질짜면 도와줘?"…뉴진스 하니, 하이브 왕따 주장 비웃은 악플러와 합의[종합]
'손예진 실물 본' 고준희 아빠, "손예진은 확실히 다르더라"...딸 미모 비교 폭로
이럴수가. 1회 4점 뽑았는데 2회부터 1안타 침묵. 박동원-문보경 투런포 9타점 합작 LG 13대5 대역전승. 우승확률 100%[KS2 리뷰]
2차전 MVP 내놔! '류현진 저격수' 제철 맞이 '가을참치' 뜨거운 포효…기록은 거짓말 안한다 [잠실피플]
"손흥민 다시 영입해" 토트넘 공격 초토화→판 더 펜, '최고 킬러' 굴욕…英 단독 "프랭크, '수술' 솔란케 매력 잃어"→1월 이적 저울질
세번은 못참아! '2년전 악몽 재현' 임찬규, 또 4이닝 못 버텼다…홈런 2방에 4실점+다시 만루 위기…LG 벤치 칼뽑았다 [잠실리포트]
류현진 상대로 4점차? 단 1이닝이면 충분했다…'활화산' LG 타선, 한방에 '5득점' 뒤집기 성공 [잠실현장]