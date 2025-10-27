딘딘, "연예인 화폐 개념 없다" 발언에 비난 폭주..."널 손봐주겠다" 협박까지

기사입력 2025-10-27 22:54


딘딘, "연예인 화폐 개념 없다" 발언에 비난 폭주..."널 손봐주겠다"…

[스포츠조선 김수현기자] 가수 딘딘이 '연예인 화폐가치' 발언으로 연예인들에게 많은 비난을 받았다 고백했다.

27일 방송된 SBS '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'에서는 140만 유튜브 '닥터 프렌즈'를 운영 중인 정신과 전문의 오진승과 전 KBS 아나운서 김도연이 새로운 운명 커플로 합류, 4년 차 부부의 일상을 최초로 공개했다.


딘딘, "연예인 화폐 개념 없다" 발언에 비난 폭주..."널 손봐주겠다"…
"연예인들은 화폐 개념 없다"라는 발언으로 큰 화제가 된 '개념 연예인' 딘딘은 누적조회수 2000만을 기록했다.

딘딘은 "실제로 그 멘트를 하고 섭외가 되게 많이 왔다. 그걸 의식하다보니 재미없어졌다"라며 웃었다.


딘딘, "연예인 화폐 개념 없다" 발언에 비난 폭주..."널 손봐주겠다"…
이에 서장훈은 "그걸 보고 많은 분들은 시원했겠지만 연예인들은 조금 불편하지 않겠냐"라 했고 이지혜는 "나도 억울하다. 우리도 열심히 산다. 얼마나 화폐 가치를 잘 아는데"라며 격분했다.

딘딘은 "실제로 많은 연예인분들이 '널 손봐주겠다'라고 연락이 많이 왔었다"라고 폭로했다.

shyun@sportschosun.com

