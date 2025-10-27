'42세' 한혜진, 4세 연하 하준과 핑크빛 예고 "연하 많이 만나봐" ('누난 내게 여자야')

기사입력 2025-10-27 23:11


[스포츠조선 정안지 기자] 모델 겸 방송인 한혜진이 "연하 많이 만나봤다"고 솔직하게 털어놨다.

27일 첫 방송된 KBS2 '누난 내게 여자야'에서는 커리어를 위해 치열한 시간을 보내느라 아직 사랑을 찾지 못한 연상녀와, 사랑 앞에서는 나이가 숫자에 불과하다고 믿는 연하남의 로맨스가 시작됐다.

이날 VCR은 "누나, 같이 데이트 갈래?"라는 연하남의 적극적인 플러팅으로 시작됐다.

이를 본 한혜진은 "큰 일 났다. 1분 봤는데 심장이 쾅쾅 거린다"고 했고, 황우슬혜도 "누나라고 해주니까 좋던데?"라며 흐뭇한 미소를 지었다.

이어 한혜진은 "'내가 정말 나이가 찼구나'라는 걸 느꼈다. 남동생이 있어서 평생 누나 소리를 듣고 살았다"면서 "그 누나가 다가 아니었다"며 연하남의 매력에 빠져들었다. 황우슬혜 또한 "남동생이 부르는 거랑 저분이 누나 하는 건 완전 다르다"며 공감했다.


그때 장우영은 연하남과 연애해본 경험이 있는지에 대해 물었다. 이에 한혜진은 "당연히 있다. 여러분들이 생각하는 것보다 많을 수도 있다"고 솔직하게 밝혔다. 황우슬혜는 "30대 중반 이후부터는 거의 연하를 만났다. 연상은 내가 나이가 많아서 안 좋아하나"라며 너스레를 떨었다.

수빈은 "좋아하게 됐는데 나이 차이가 띠동갑처럼 많이 나면 어떻게 하냐"라며 나이차에 대한 걱정을 드러냈다.

이에 한혜진은 한 숨을 내쉰 뒤 "나랑 띠동갑이면 몇 살이냐"면서 "서른이면 좀 힘들 것 같다. 좀 어린 감이 없지 않다. 그래도 서른 셋, 서른 넷 돼야 되지 않을까"라고 했다. 이에 황우슬혜는 "3년 차이다"고 하자, 한혜진은 "30대 초반이랑 중반이랑 확 달라진다. 인식의 차이가 달라진다"고 했다.


황우슬혜는 "서른 살만 넘으면 다 괜찮을 것 같다"며 나이 차이에 대한 다른 연애관을 보였다.


한편 이날 한혜진은 자신의 유튜브 채널 '한혜진 Han Hye Jin'을 통해 최근 이시언의 주선으로 만나게 된 4살 연하인 하준과의 소개팅 후기를 공개했다.

이날 한혜진은 "진짜 블라인드 데이트였다. 아무 것도 모르고 제작진도 이야기 안 해줬다"면서 "그 분을 몰라봬서 좀 더 민망해서 자연스럽게 못 나왔던 것 같다. 그 기분을 떨쳐내지 못해서 자연스럽게 잘 안되더라"며 소개팅 당시 '뚝딱' 거렸던 이유에 대해 밝혔다.

그러면서 한혜진은 "소개팅 이후로 어떻게 됐는지 너무 궁금하시지 않냐"면서 "일주일 정도 있다가 (이)시언 오빠 부부와 나, 하준과 넷이서 밥을 한 번 먹었다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

