'42세' 한혜진, 4세 연하 하준과 핑크빛 예고 "연하 많이 만나봐" …

[스포츠조선 정안지 기자] 모델 겸 방송인 한혜진이 "연하 많이 만나봤다"고 솔직하게 털어놨다.
이를 본 한혜진은 "큰 일 났다. 1분 봤는데 심장이 쾅쾅 거린다"고 했고, 황우슬혜도 "누나라고 해주니까 좋던데?"라며 흐뭇한 미소를 지었다.
이어 한혜진은 "'내가 정말 나이가 찼구나'라는 걸 느꼈다. 남동생이 있어서 평생 누나 소리를 듣고 살았다"면서 "그 누나가 다가 아니었다"며 연하남의 매력에 빠져들었다. 황우슬혜 또한 "남동생이 부르는 거랑 저분이 누나 하는 건 완전 다르다"며 공감했다.
수빈은 "좋아하게 됐는데 나이 차이가 띠동갑처럼 많이 나면 어떻게 하냐"라며 나이차에 대한 걱정을 드러냈다.
이에 한혜진은 한 숨을 내쉰 뒤 "나랑 띠동갑이면 몇 살이냐"면서 "서른이면 좀 힘들 것 같다. 좀 어린 감이 없지 않다. 그래도 서른 셋, 서른 넷 돼야 되지 않을까"라고 했다. 이에 황우슬혜는 "3년 차이다"고 하자, 한혜진은 "30대 초반이랑 중반이랑 확 달라진다. 인식의 차이가 달라진다"고 했다.
황우슬혜는 "서른 살만 넘으면 다 괜찮을 것 같다"며 나이 차이에 대한 다른 연애관을 보였다.
이날 한혜진은 "진짜 블라인드 데이트였다. 아무 것도 모르고 제작진도 이야기 안 해줬다"면서 "그 분을 몰라봬서 좀 더 민망해서 자연스럽게 못 나왔던 것 같다. 그 기분을 떨쳐내지 못해서 자연스럽게 잘 안되더라"며 소개팅 당시 '뚝딱' 거렸던 이유에 대해 밝혔다.
그러면서 한혜진은 "소개팅 이후로 어떻게 됐는지 너무 궁금하시지 않냐"면서 "일주일 정도 있다가 (이)시언 오빠 부부와 나, 하준과 넷이서 밥을 한 번 먹었다"고 밝혀 눈길을 끌었다.
