윤정수♥원진서, 합가 8일만 헤어질 판...짐 정리 중 "그만 가져와" …

[스포츠조선 정안지 기자] 윤정수가 예비신부 원진서와 신혼살림 정리 중 소리를 쳐 그 이유에 궁금증이 쏠렸다.
그때 알뜰살뜰한 원진서와 달리 흥청망청하는 윤정수는 "아내가 하자고 하니까 따라 주고 싶기는 한데 나는 안 팔고 싶다. 물건마다 역사도 있고 사정도 있는데 아쉽다"고 토로했다. 그러나 원진서는 "비울 줄 알아야 채워지는 법이다. 짐이 진짜 너무 많다"면서 "짐을 싹 다 정리하고 빈손으로 돌아오는 게 목표다"고 했다.
이삿짐 수준의 짐이 빠져나가자 집에도 여유 공간이 생겨난 가운데 예비 부부는 플리마켓 물건으로 1톤 트럭을 가득 채운 뒤 트럭 운전기사와 함께 플리마켓 장소로 이동했다.
'조선의 사랑꾼' 애청자라는 트럭 운전 기사는 "최성국 씨할 때부터 보기 시작해서 지금은 윤정수 씨 보고 있다"고 했다. 이에 윤정수는 "내가 결혼을 하게 될 줄이야. 아내가 오케이 해줬다"면서 "우리는 이제 시작이다. 늦게 결혼한 걸로 치면 내가 엄청난 1등이다. 쉰셋"이라며 웃었다. 이어 "늦게 만났으니까 그만큼 많이 사랑해줘야 한다. 남은 시간도 얼마 없는데"라며 원진서를 향한 애정을 드러냈다.
