윤정수♥원진서, 합가 8일만 헤어질 판...짐 정리 중 "그만 가져와" 고성 ('조선의 사랑꾼')[SC리뷰]

기사입력 2025-10-28 06:50


윤정수♥원진서, 합가 8일만 헤어질 판...짐 정리 중 "그만 가져와" …

윤정수♥원진서, 합가 8일만 헤어질 판...짐 정리 중 "그만 가져와" …

윤정수♥원진서, 합가 8일만 헤어질 판...짐 정리 중 "그만 가져와" …

윤정수♥원진서, 합가 8일만 헤어질 판...짐 정리 중 "그만 가져와" …

윤정수♥원진서, 합가 8일만 헤어질 판...짐 정리 중 "그만 가져와" …

윤정수♥원진서, 합가 8일만 헤어질 판...짐 정리 중 "그만 가져와" …

윤정수♥원진서, 합가 8일만 헤어질 판...짐 정리 중 "그만 가져와" …

[스포츠조선 정안지 기자] 윤정수가 예비신부 원진서와 신혼살림 정리 중 소리를 쳐 그 이유에 궁금증이 쏠렸다.

27일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 윤정수♥원진서 커플의 신혼 집 정리 중 고성이 오가는 모습이 그려졌다.

이날 윤정수는 "합가를 했다. 한 8일 정도 됐다. 집에 완벽하게 온 건 아니다"며 "아내 짐도 들어와야 한다. 그래서 짐 정리 좀 해서 플리마켓에 팔려고 한다"며 짐 정리에 나섰다.

그때 알뜰살뜰한 원진서와 달리 흥청망청하는 윤정수는 "아내가 하자고 하니까 따라 주고 싶기는 한데 나는 안 팔고 싶다. 물건마다 역사도 있고 사정도 있는데 아쉽다"고 토로했다. 그러나 원진서는 "비울 줄 알아야 채워지는 법이다. 짐이 진짜 너무 많다"면서 "짐을 싹 다 정리하고 빈손으로 돌아오는 게 목표다"고 했다.


윤정수♥원진서, 합가 8일만 헤어질 판...짐 정리 중 "그만 가져와" …
잠시 후 원진서는 윤정수의 잡동사니가 쌓여있는 창고 방에서 소파, 테이블, 미니 쿠션 의자부터 최고급 그릇 세트 등을 중고로 판매하기 위해 계속해서 가지고 나왔다.

결국 윤정수는 "그만 가져와라. 다 갖다 팔면 어떡해!"라며 소리 쳤지만, 원진서는 "그럼 집이 넓어지고 깨끗해진다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이삿짐 수준의 짐이 빠져나가자 집에도 여유 공간이 생겨난 가운데 예비 부부는 플리마켓 물건으로 1톤 트럭을 가득 채운 뒤 트럭 운전기사와 함께 플리마켓 장소로 이동했다.


윤정수♥원진서, 합가 8일만 헤어질 판...짐 정리 중 "그만 가져와" …
그때 원진서는 "데이트를 가는 느낌"이라며 윤정수에게서 눈을 떼지 못했다. 이에 부끄러운 윤정수와 달리 원진서는 "방송에 나가도 괜찮다"면서 윤정수에게 다정한 스킨십을 해 눈길을 끌었다.


'조선의 사랑꾼' 애청자라는 트럭 운전 기사는 "최성국 씨할 때부터 보기 시작해서 지금은 윤정수 씨 보고 있다"고 했다. 이에 윤정수는 "내가 결혼을 하게 될 줄이야. 아내가 오케이 해줬다"면서 "우리는 이제 시작이다. 늦게 결혼한 걸로 치면 내가 엄청난 1등이다. 쉰셋"이라며 웃었다. 이어 "늦게 만났으니까 그만큼 많이 사랑해줘야 한다. 남은 시간도 얼마 없는데"라며 원진서를 향한 애정을 드러냈다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'현대 사돈' 백지연, 유독가스 마셔 응급실行 "폐 치명상 걱정"[SC리뷰]

2.

한혜진, '4살 연하' 하준과 소개팅 후 또 만났다..."이시언 부부와 식사" ('한혜진')

3.

원슈타인, ♥지호와 깜짝 열애 고백 "7년째♥, 커리어 같이 만든 사람"[SC이슈]

4.

토니안 "女연예인 5명 교제" 진짜였다..신동엽 폭로 "계속 다른 여자분 만나"(짠한형)

5.

"질질짜면 도와줘?"…뉴진스 하니, 하이브 왕따 주장 비웃은 악플러와 합의[종합]

연예 많이본뉴스
1.

'현대 사돈' 백지연, 유독가스 마셔 응급실行 "폐 치명상 걱정"[SC리뷰]

2.

한혜진, '4살 연하' 하준과 소개팅 후 또 만났다..."이시언 부부와 식사" ('한혜진')

3.

원슈타인, ♥지호와 깜짝 열애 고백 "7년째♥, 커리어 같이 만든 사람"[SC이슈]

4.

토니안 "女연예인 5명 교제" 진짜였다..신동엽 폭로 "계속 다른 여자분 만나"(짠한형)

5.

"질질짜면 도와줘?"…뉴진스 하니, 하이브 왕따 주장 비웃은 악플러와 합의[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴수가. 1회 4점 뽑았는데 2회부터 1안타 침묵. 박동원-문보경 투런포 9타점 합작 LG 13대5 대역전승. 우승확률 100%[KS2 리뷰]

2.

'충격에 빠진 류현진과 한화' 19년 만에 오른 한국시리즈 무대 7실점 조기 강판, 벼랑 끝에 몰린 이글스

3.

'MBC 청룡때부터 찐팬' 여신 배우, 한국시리즈 2차전 시구한다

4.

"류현진 한명 남았네" 19년전 독수리군단 이끈 국민감독 '한화 응원' 잠실 찾았다! 김경문 감독과 '해후' [KS인터뷰]

5.

2차전 MVP 내놔! '류현진 저격수' 제철 맞이 '가을참치' 뜨거운 포효…기록은 거짓말 안한다 [잠실피플]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.