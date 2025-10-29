'청룡 핸드프린팅' 김고은 "전도연과 '자백의 대가'로 십여 년 만에 재회, 가장 큰 관전포인트"

기사입력 2025-10-29 11:42


'청룡 핸드프린팅' 김고은 "전도연과 '자백의 대가'로 십여 년 만에 재…
29일 여의도 CGV에서 열린 제46회 청룡영화상 핸드프린팅. 행사에 참석한 전년도 수상자인 김고은이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.29/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김고은이 차기작 '자백의 대가'에 대한 기대를 당부했다.

김고은은 29일 서울 영등포구 CGV 여의도에서 열린 제46회 청룡영화상 핸드프린팅에서 "전도연 선배와 '자백의 대가'를 통해 십여 년 만에 다시 만나게 됐다"라고 했다.

이날 행사에는 제45회 청룡영화상 남녀주연상을 수상한 황정민과 김고은, 남녀조연상을 수상한 정해인과 이상희, 남녀신인상 수상자 노상현과 박주현이 참석해 자리를 빛냈다.

영화 '파묘'에서 원혼을 달래는 무당 화림 역을 맡은 김고은은 강렬한 카리스마 연기를 선보이며 여우주연상을 차지했다. 그는 제33회 청룡영화상에서 '은교'로 신인여우상을 수상한 이후 12년 만에 트로피를 들어 올려 의미를 더했다. 김고은은 "정민 선배가 말씀하신 것처럼 1년이 후딱 지나갔다. 청룡영화상에서 상을 받기가 하늘에 별 따기이지 않나. 저도 정민 선배처럼 매번 상을 받을 수 있도록 노력하겠다"며 "청룡 트로피는 제가 초심을 다질 수 있도록 만들어주는 상"이라고 전했다.

이어 차기작인 넷플릭스 오리지널 시리즈 '자백의 대가'에선 파격 연기 변신을 예고하기도 했다. 김고은은 "전도연 선배와 십여 년 만에 한 작품에서 만나게 됐다. 이 부분이 가장 큰 관전포인트다. 제가 맡은 역할에 대해선 아직 이야기할 수 있는 게 없지만, 정말 신중하게 캐릭터에 접근했다"고 말했다.

한편 제46회 청룡영화상은 11월 19일 여의도 KBS홀에서 개최되며, KBS2를 통해 생중계된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'설운도 딸♥' 디아크, 대마 유통-흡연 혐의 체포…'쇼미-고등래퍼' 출신 조선족[종합]

2.

KCM,9세 연하 ♥아내 정체 입 열었다 "한가인 닮은꼴 日 모델출신"[SC리뷰]

3.

김희선, 딸 위해 학교에 '인공 조설기' 설치 "실내 체육관에 눈 뿌려줘"

4.

'신전떡볶이 3세' 하민기, 의혹 입 열었다 "창엄주 손자 겸 대표 조카"[SC이슈]

5.

양택조 ‘건강 위독설’ 사실이었다 “7kg 빠지고 죽음 문턱까지 갔다” (퍼펙트 라이프)

연예 많이본뉴스
1.

'설운도 딸♥' 디아크, 대마 유통-흡연 혐의 체포…'쇼미-고등래퍼' 출신 조선족[종합]

2.

KCM,9세 연하 ♥아내 정체 입 열었다 "한가인 닮은꼴 日 모델출신"[SC리뷰]

3.

김희선, 딸 위해 학교에 '인공 조설기' 설치 "실내 체육관에 눈 뿌려줘"

4.

'신전떡볶이 3세' 하민기, 의혹 입 열었다 "창엄주 손자 겸 대표 조카"[SC이슈]

5.

양택조 ‘건강 위독설’ 사실이었다 “7kg 빠지고 죽음 문턱까지 갔다” (퍼펙트 라이프)

스포츠 많이본뉴스
1.

'PS 탈락' 롯데-KIA, 깜짝 트레이드 단행?…3루 풍경 달라진다

2.

'5명 방출' 삼성 세대교체 가속화, 전설의 418홈런 타자와도 헤어질 결심...현역 연장이냐 오재일과 동반은퇴냐 기로

3.

'과보호 없다' 왜 KIA는 김도영 3월 이탈 각오하나…"본인도 욕심 있을 것이다"

4.

그림이 좀 이상한데…2군 감독으로 우승 이끌고 1군 성적 부진 이유로 사퇴, 5년 만에 요미우리 떠나는 '레전드' 구와타[민창기의 일본야구]

5.

이럴수가. 1,2차전 21득점이 KS 신기록. 염갈량과 LG가 오랜 숙제마저 풀었다[KS 포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.