'요가 원장' 이효리, '머리서기'로 찾은 삶의 의미 "제일 좋은 건 공존한다는 것"

기사입력 2025-10-30 09:03


'요가 원장' 이효리, '머리서기'로 찾은 삶의 의미 "제일 좋은 건 공…

[스포츠조선 김소희 기자] '요가원 원장' 이효리가 10월의 마지막 수련을 마친 소회를 전했다.

30일 이효리가 운영하는 '아난다 요가' 공식 계정에는 수업 중 촬영된 수강생들의 사진이 다수 게재됐다.

이효리는 사진 한 장 한 장에 따뜻한 멘트를 덧붙이며 뭉클한 감동을 안겼다. 그는 "오늘은", "어깨 풀고", "머리 서기 연습을 해보았어요", "선생님들이 도와주셨어요", "10월 마지막 수련의 아쉬움을 머리서기로 달래보고", "누군가의 도움으로 용기도 내보고", "든든한 벽에 의지도 해보고", "혼자 내 갈 길도 가보고", "서로 의지하며 가보고", "내 지나온 노력을 보여주기도 하며", "박수도 받아보고", "결국 제일 좋은 건 이 모든 게 다 함께 공존한다는 것" 이라고 적어 진심 어린 메시지를 남겼다.

단순히 요가 수련에 대한 소회에 그치지 않고, 인생의 여정과 닮아 있는 그의 따뜻한 말들은 보는 이들에게 깊은 울림과 위로를 전했다.


'요가 원장' 이효리, '머리서기'로 찾은 삶의 의미 "제일 좋은 건 공…
앞서 이효리는 지난 9월 서울 서대문구 연희동에 '아난다 요가'를 열었다. 이효리가 직접 진행하는 요가 클래스는 사전 예약제로 운영된다. 10월부터는 정기 수강권 제도를 도입했고, 이효리는 새벽 6시 30분 부터 7시 30분까지 1시간과, 8시 30분 부터 9시 30분까지 하루에 총 2시간 수업을 진행한다.

한편 이효리는 가수 이상순과 2013년 결혼 후 제주도에서 생활하다가 지난해 서울 종로구 평창동으로 이사했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민정, ♥이병헌 내조하러 베니스 영화제 따라갔다가.."깜짝 놀랐다"

2.

'1억 5천만원 마약' BJ세야, 2심서 징역 2년 감형 "마약 의존도 높아"[SC이슈]

3.

'금 풀매수' 신기루, 금값 급락에 충격 "재산 부담될 만큼 샀는데 열받아"

4.

'53세' 정선희, 오빠와 차별한 母에 불쾌 "내 카드 쓰면서 아들 돈 쓰기 어려워해"

5.

추신수♥하원미, 美 5500평 대저택 직접 청소한다 "가사도우미·로봇청소기 없어"

연예 많이본뉴스
1.

이민정, ♥이병헌 내조하러 베니스 영화제 따라갔다가.."깜짝 놀랐다"

2.

'1억 5천만원 마약' BJ세야, 2심서 징역 2년 감형 "마약 의존도 높아"[SC이슈]

3.

'금 풀매수' 신기루, 금값 급락에 충격 "재산 부담될 만큼 샀는데 열받아"

4.

'53세' 정선희, 오빠와 차별한 母에 불쾌 "내 카드 쓰면서 아들 돈 쓰기 어려워해"

5.

추신수♥하원미, 美 5500평 대저택 직접 청소한다 "가사도우미·로봇청소기 없어"

스포츠 많이본뉴스
1.

'박진만 재계약 유력'인데 리스트업은 왜? 누가? 파란의 새 인물, 가능성이 있을까

2.

최악의 상황! '이강인 바이러스 감염'→로리앙 원정 결장… 좋은 흐름 꺾였다 "PSG 스쿼드 운용 부담↑"

3.

유승민 대한체육회장의 승부수 "인센티브 혐의 사실이면 사퇴"[2025 문체위 국감 현장]

4.

'감독님 죄송합니다' 막가파식 항명파동 일으켰던 레알 마드리드 비니시우스, 결국 공개사과문 발표

5.

도루실패 50억 FA 역전 2루타로 한화에 1승 선사. 김서현 감격의 승리투수. 한화 분위기 바꿨다[KS3 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.