"딸들 마음 다 똑같네"…정선희 "내 카드 쓰면서 빈정 상하는 母→어이 …

[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 정선희가 'K-장녀'로서 겪는 현실적인 가족 일화를 솔직하게 털어놓았다.
그는 "엄마가 '박카스가 떨어졌다'고 하더라. 우리 엄마는 자양강장제 떨어지면 쌀 떨어지는 것보다 더 초조해하신다"며 웃음을 터뜨렸다.
이어 "내가 '그럼 오빠한테 말해보라' 했더니, 엄마가 아들들한테 부탁하는 걸 미안해하더라. 장가가고 나니 어렵나보다"고 말했다.
그러면서 "내가 무슨 건물주도 아닌데 '나도 돈 버는 거 힘들다'고 했더니 엄마가 '내가 뭐라 그랬어? 왜 나한테 그래?' 이러신다"며 답답한 마음을 털어놨다.
그럴 수는 없다. 열 번 참다가 한 번은 빈정이 상한다"고 털어놨다.
정선희는 특유의 유쾌한 입담으로 'K-장녀'들의 대표적인 서러움을 대변했다. 그는 "확실히 내 돈보다 아들 돈이 어려운가보다. 아들들은 그걸 알까 모르겠다"며 "엄마의 행동이 귀엽기도 하지만, 딸이니까 더 편하게 생각하시는 게 느껴진다. 그래도 이런 이야기를 하면서 웃을 수 있으니 다행"이라고 덧붙였다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com