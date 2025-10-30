"딸들 마음 다 똑같네"…정선희 "내 카드 쓰면서 빈정 상하는 母→어이 없어, 나도 돈 버는거 힘든데"(집나간정선희)

[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 정선희가 'K-장녀'로서 겪는 현실적인 가족 일화를 솔직하게 털어놓았다.

정선희는 29일 자신의 유튜브 채널 '집 나간 정선희'에 '말썽견 지r견 다 모이세요슌 문제견들 기강잡는 동물농장 언니 꿀팁 (참지않는 말티4과 애견펜션, 같이살던 찐친 최초공개)'라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 정선희는 반려견 네 마리와 함께 힐링 여행을 떠나며 차 안에서 어머니와의 에피소드를 전했다.

그는 "엄마가 '박카스가 떨어졌다'고 하더라. 우리 엄마는 자양강장제 떨어지면 쌀 떨어지는 것보다 더 초조해하신다"며 웃음을 터뜨렸다.

이어 "내가 '그럼 오빠한테 말해보라' 했더니, 엄마가 아들들한테 부탁하는 걸 미안해하더라. 장가가고 나니 어렵나보다"고 말했다.

정선희는 "(오빠들이) 마실거리 50개, 100개 보내준다고 집이 어려워지는 것도 아닌데, 엄마가 괜히 미안해하신다"며 "내 돈 10만 원과 아들 돈 10만 원은 다르더라"고 토로했다.

그러면서 "내가 무슨 건물주도 아닌데 '나도 돈 버는 거 힘들다'고 했더니 엄마가 '내가 뭐라 그랬어? 왜 나한테 그래?' 이러신다"며 답답한 마음을 털어놨다.


정선희는 이어 "심지어 엄마가 '됐어, 오늘은 내가 낼게'라고 하시는데, 엄마가 쓰는 카드가 내 카드다. 어이가 없어서 가끔 보면 엄마가 나랑 눈을 안 마주친다"고 웃으며 "엄마 자존심인데 내가 거기다 대고 '그 카드 내 돈이에요'


그럴 수는 없다. 열 번 참다가 한 번은 빈정이 상한다"고 털어놨다.

정선희는 특유의 유쾌한 입담으로 'K-장녀'들의 대표적인 서러움을 대변했다. 그는 "확실히 내 돈보다 아들 돈이 어려운가보다. 아들들은 그걸 알까 모르겠다"며 "엄마의 행동이 귀엽기도 하지만, 딸이니까 더 편하게 생각하시는 게 느껴진다. 그래도 이런 이야기를 하면서 웃을 수 있으니 다행"이라고 덧붙였다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

