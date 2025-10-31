김법래, 뮤지컬 '슈가'서 그윽한 눈빛의 '제리'부터 매혹적인 '다프네'까지! 변신의 귀재!

기사입력 2025-10-31 16:08


김법래, 뮤지컬 '슈가'서 그윽한 눈빛의 '제리'부터 매혹적인 '다프네'…
사진 제공 : PR컴퍼니



배우 김법래가 뮤지컬로 돌아온다.

김법래는 오는 12월 12일 한전아트센터 대극장에서 공연 예정인 뮤지컬 '슈가'에 합류한다. 지난해 뮤지컬 '블러디 러브' 이후 1년 만의 뮤지컬 복귀다.

뮤지컬 베테랑 김법래의 활약이 기대되는 '슈가'는 전 세계적으로 사랑받아 온 코미디 영화의 고전 '뜨거운 것이 좋아(Some Like It Hot)'를 원작으로 한 작품이다. 1929년 금주법 시대를 배경으로, 우연히 갱단의 살인을 목격한 두 재즈 뮤지션이 목숨을 구하기 위해 여장을 하고 여성 밴드에 위장 입단하면서 벌어지는 좌충우돌 해프닝을 유쾌하게 그린다.

김법래는 극 중 순수하고 엉뚱한 베이시스트 '제리' 역할을 맡는다. 우연치 않게 동료 '조'와 범죄 현장을 목격한 그는 위협을 피해 '다프네'라는 여자로 변신, 밴드 생활을 하게 된다.

김법래는 어제(30일) 공개된 영상에서 매혹적인 춤선과 카리스마 넘치는 눈빛을 선보이며 초연을 앞두고 있는 '슈가'에 대한 기대감을 끌어올렸다. 지난 27일(월) 공개된 '슈가' 프로필 사진에서는 중후한 매력의 '제리'와 고혹적인 모습의 여장남자 '다프네'의 반전 있는 모습으로 시선을 사로잡았다.

뮤지컬 '슈가'와 관련, 김법래는 "고전영화로서 잘 만들어진 명작이라고 생각해 왔는데, 국내 초연으로 이 작품에 참여하게 되어 설렌다"면서 "오랜만에 유쾌한 작품을 할 수 있어서 즐겁다. 관객분들에게 행복한 마음과 기분을 전달할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

김법래가 출연하는 뮤지컬 '슈가'는 오는 12월 12일 막을 올린다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

비, 결혼 8년만의 깨달음 "자식 필요 없어, 내겐 김태희♥ 뿐"

2.

송지효, '하루 1개 팔리던' 속옷 사업 대박났다 "매출 급증해 신제품 계속 출시"

3.

녹색지대, 20년만의 컴백 "가요계 떠난 이유는…"

4.

지예은, '갑상선 기능 저하' 투병→활동 중단 3주 만에 '런닝맨' 복귀서 '뿌엥'

5.

이호선 교수, 故 백성문 변호사 추모 “늘 귀엽고 젠틀했던 사람”

연예 많이본뉴스
1.

비, 결혼 8년만의 깨달음 "자식 필요 없어, 내겐 김태희♥ 뿐"

2.

송지효, '하루 1개 팔리던' 속옷 사업 대박났다 "매출 급증해 신제품 계속 출시"

3.

녹색지대, 20년만의 컴백 "가요계 떠난 이유는…"

4.

지예은, '갑상선 기능 저하' 투병→활동 중단 3주 만에 '런닝맨' 복귀서 '뿌엥'

5.

이호선 교수, 故 백성문 변호사 추모 “늘 귀엽고 젠틀했던 사람”

스포츠 많이본뉴스
1.

벼랑끝 위기에서 감독이 '몸개그' 시전. 김혜성과 달리기 대결 중 앞으로 '꽈당' 모두가 웃음바다

2.

이게 바로 '손흥민 효과'입니다!→쏘니 나가니 11골 에이스 폼 '수직 하락'…토트넘, '939억 윙어 눈물의 손절'

3.

'압도적인 힘으로' → 야구의 '기본 논리' 무시한 LG의 불빠따 차력쇼

4.

손흥민 진짜 말도 안돼, 미친 거 아니야?...11경기 만에 LAFC 레전드 등극 "역대 최고의 선수도 가능"

5.

KIA 출신이 안 보이네? 1군 스태프 확정 → 두산 레전드 고영민 코치 등 영입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.