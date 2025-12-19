[공식]'지연과 이혼' 황재균 결국 울었다..손편지로 은퇴 선언 "눈물이 마르지 않아"(전문)

[스포츠조선 이유나 기자] 야구선수 황재균이 30년 야구 인생을 마무리한다고 선언하면서 손편지로 먹먹한 감정을 전했다.

19일 황재균은 자신의 계정에 "

오늘 저의 30년 야구인생에 종지부를 찍게 되었습니다"라며 "
하루종일, 이 글을 쓰는 지금 이순간도 말로 표현하기 힘든 감정과 함께 눈물이 마르질 않습니다"라고 심경을 전했다.

이어 "2006년도부터 2025년까지, 20년이라는 긴세월동안 말로표현하기 힘들만큼 여러분께 많은 사랑을 받았습니다. 감사하다는 말로 짧은 이 글을 시작하려고 합니다"라며 "야구 유니폼을 벗는다는것이 이렇게 큰 용기가 필요할줄 몰랐습니다. 그렇기에 더더욱 지금 이 선택을 후회하지 않으려고 노력하겠습니다"라고 덧붙였다.

그러면서 "오랜시간 있었던 많은 일들을 다 이야기 할수 없기에, 저를 응원해주신 수많은 분들께 감사하단말밖에는 머릿속에 떠 오르지 않네요"라며 "딱 한가지 바램이 있다면, 큰 부상 없이 팀에 헌신하고, 늘 모든면에서 노력하던 선수 황재균 으로 많은분들께 기억되었으면 좋겠습니다"라고 소망을 전했다.

마지막으로 "앞으로도 겸손하고, 예의바르고 사건 사고 없이 좋은기억으로만 남을수 있는 사람이 되도록 노력하겠습니다"라며 "그동안 응원해주시고, 사랑해주셔서 다시한번 고개숙여 진심으로 감사드립니다"라고 인사했다.

한편 황재균은 현대 유니콘스에서 데뷔해 히어로즈를 거쳐 롯데 자이언츠, KT까지 여러 팀을 거쳤다. 하지만 결과적으로 KT와 함께 한 시간이 가장 길었고, 2021년 우승의 기쁨을 맛본 KT에서 선수 생활을 마무리하기로 했다. 황재균은 지연과 6개월 교제 끝에 2022년 12월 결혼했으나, 지난해 10월 성격 차이를 이유로 별거 후 이혼을 합의했다고 밝힌 바 있다. 황재균은 당시 "성격 차이로 고심 끝에 별거 후 이혼을 합의했다. 부부의 인연은 끝났지만 서로의 길을 진심으로 응원하겠다"고 공식 입장을 밝혔다.


1일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KT-KIA전. 3회초 2사 1, 3루 황재균이 2타점 적시타를 친 후 환호하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.1/
황재균 은퇴 손편지 전문

안녕하세요. 황재균입니다


오늘 저의 30년 야구인생에 종지부를 찍게 되었습니다.

하루종일, 이 글을 쓰는 지금 이순간도 말로 표현하기 힘든 감정과 함께 눈물이 마르질 않습니다.

2006년도부터 2025년까지,

20년이라는 긴세월동안 말로표현하기 힘들만큼 여러분께 많은 사랑을 받았습니다. 감사하다는 말로 짧은 이 글을 시작하려고 합니다.

야구 유니폼을 벗는다는것이 이렇게 큰 용기가 필요할줄 몰랐습니다.

그렇기에 더더욱 지금 이 선택을 후회하지 않으려고 노력하겠습니다.

오랜시간 있었던 많은 일들을 다 이야기 할수 없기에, 저를 응원해주신 수많은 분들께 감사하단말밖에는 머릿속에 떠 오르지 않네요.

딱 한가지 바램이 있다면, 큰 부상 없이 팀에 헌신하고, 늘 모든면에서 노력하던 선수 황재균 으로 많은분들께 기억되었으면 좋겠습니다.

앞으로도 겸손하고, 예의바르고 사건 사고 없이 좋은기억으로만 남을수 있는 사람이 되도록 노력하겠습니다.

그동안 응원해주시고, 사랑해주셔서 다시한번 고개숙여 진심으로 감사드립니다.

