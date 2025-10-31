'마지막 썸머' 이재욱-최성은, 절친→앙숙이 되어버린 두 사람! 극과 극…

|
- 이재욱이 최성은 사는 동네에 돌아온 이유는?
- '원고' 최성은-'변호사' 김건우, 팽팽한 신경전 오가는 만남 포착!
- 이재욱을 매개로 만나게 된 최성은-김건우! '흥미진진'
이재욱과 최성은의 달콤 쌉싸름한 리모델링 로맨스가 하루 앞으로 다가왔다.
내일(11월 1일)과 2일 밤 9시 20분 방송되는 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '마지막 썸머'(연출 민연홍 / 극본 전유리 / 제작 몬스터유니온, 슬링샷스튜디오)는 1, 2회에서는 미국에서 살다가 갑자기 '파탄면'으로 돌아온 백도하(이재욱 분)로 인해 일상이 흔들린 파탄면사무소 공무원 송하경(최성은 분), 그리고 이들과 얽히게 된 변호사 서수혁(김건우 분)의 본격적인 이야기가 시작된다.
이날 방송에서는 평소와 똑같은 일상을 보내고 있는 하경 앞에 예상치 못한 인물이 나타난다. 바로 17년 지기 소꿉친구이자 2년 전 하경과 모종의 일을 계기로 남보다 못한 사이가 되어버린 도하가 '파탄면'에 돌아온 것.
공개된 스틸 속에는 2년 만에 재회한 도하와 하경이 극과 극의 표정을 짓고 있어 흥미를 더한다. 17년 지기를 마주하는 도하의 옅은 미소와 달리 하경은 못 볼 사람을 봤다는 듯이 인상을 쓰고 있어 긴장감을 고조시킨다. 과연 도하가 '파탄면'에 돌아온 이유가 무엇일지, 어긋나버린 두 사람의 관계가 앞으로 전개에 어떤 영향을 줄지 궁금증을 유발한다.
그런가 하면 하경은 땅콩집을 두고 도하와 소송을 진행하게 된다. 이로 인해 그녀는 도하의 변호사인 수혁을 만나게 되고, 초반부터 벌이는 두 사람의 날 선 신경전은 시선을 사로잡는다. 그 가운데 수혁은 하경과의 만남이 이번이 처음이 아니라고 해 이들의 숨겨진 서사에도 관심이 쏠린다.
'마지막 썸머' 제작진은 "1, 2회에서는 '파탄면'을 떠나고 싶어 하는 하경 앞에 2년 전 일로 멀어졌던 도하가 나타나며 그녀의 일상을 뒤흔든다. 앞으로 이들의 관계가 어떻게 펼쳐질지, 여기에 도하, 하경과 얽히게 된 변호사 수혁과 어떤 이야기를 그려나갈지 주목해 달라"라고 전했다.
한편 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '마지막 썸머'는 어릴 적부터 친구인 남녀가 판도라의 상자 속에 숨겨둔 첫사랑의 진실을 마주하게 되면서 펼쳐지는 리모델링 로맨스 드라마로, 내일(11월 1일) 밤 9시 20분 첫 방송을 앞두고 있다.