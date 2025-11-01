'예비 신부' 박진주, 결혼 앞두고 '나혼산' 등장..물오른 미모

최종수정 2025-11-01 00:51

'예비 신부' 박진주, 결혼 앞두고 '나혼산' 등장..물오른 미모

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 박진주가 결혼을 앞두고 '나혼자산다'에 출연했다.

31일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 박천휴 작가의 서울 라이프가 최초 공개됐다.

이날 박천휴 작가는 오랜 동료 윌 애런슨과 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'으로 인연을 맺은 배우 박진주를 초대해 함께 서울집 집들이를 했다.

박진주가 화면에 등장하자, 스튜디오에서 지켜보던 MC 박나래는 "진주 이번에 결혼한다"고 박진주의 결혼 소식을 언급하기도 했다.


'예비 신부' 박진주, 결혼 앞두고 '나혼산' 등장..물오른 미모
박천휴 작가는 박진주에 대해 "2년째 같이 뮤지컬을 하고 있다. 저희 공연의 주인공이다. 연습실에서 매일 보는 사이"라고 소개했다.

박진주는 박천휴 작가를 보자마자 "오늘 너무 멋있게 하고 있다. 요리도 잘하느냐"고 칭찬했다.

한편 박진주는 오랜 시간 인연을 이어온 비연예인 예비 신랑과 11월 30일 결혼한다고 밝혔다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

슈, 검은 배경에 흰 글 올렸다 삭제 “사람으로 태어났는데..”

2.

[공식] '연락 두절'된 장동주 찾았다 "소재 파악돼..걱정 끼쳐 죄송"

3.

다비치 이해리 "강민경, 완전 싫었다...너무 들이대 부담" ('에픽하이')

4.

유명 예능 PD, 강제추행 혐의로 고소..“회식 후 부적절한 신체 접촉” 주장

5.

'장윤정♥' 도경완, 결혼 13년 만에 밝힌 안타까운 고백…"삼남매 될 뻔했는데"

연예 많이본뉴스
1.

슈, 검은 배경에 흰 글 올렸다 삭제 “사람으로 태어났는데..”

2.

[공식] '연락 두절'된 장동주 찾았다 "소재 파악돼..걱정 끼쳐 죄송"

3.

다비치 이해리 "강민경, 완전 싫었다...너무 들이대 부담" ('에픽하이')

4.

유명 예능 PD, 강제추행 혐의로 고소..“회식 후 부적절한 신체 접촉” 주장

5.

'장윤정♥' 도경완, 결혼 13년 만에 밝힌 안타까운 고백…"삼남매 될 뻔했는데"

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 진짜 말도 안돼, 미친 거 아니야?...11경기 만에 LAFC 레전드 등극 "역대 최고의 선수도 가능"

2.

벼랑끝 위기에서 감독이 '몸개그' 시전. 김혜성과 달리기 대결 중 앞으로 '꽈당' 모두가 웃음바다

3.

이게 바로 '손흥민 효과'입니다!→쏘니 나가니 11골 에이스 폼 '수직 하락'…토트넘, '939억 윙어 눈물의 손절'

4.

'2025 최강팀은 LG 트윈스' 4승1패 징검다리 우승, V4 완성. 3년간 두번 우승 염경엽, 명장에 오르다[KS5 리뷰]

5.

대충격! 문동주, 1회 직구 최저 140km. 평균 146km → 지쳤나 완급조절인가 [KS5]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.