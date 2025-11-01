강하늘 뜨자 결혼식장 발칵…‘다정한 오빠美’에 하객들 울컥

이유나 기자
기사입력 2025-11-01 15:50
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
신주아 남편 외도에 속앓이 중 불륜 현장 발각..CCTV로 침실 찍혔다(판도라의 비밀)
'정석원♥' 백지영, '살림남' 하차 2주만에 결국 사과 "주 1회 녹화 힘들었다"
백지영 '살림남' 눈물의 하차 진짜 이유 "3번 대타…4번째는 불가능했다"
조병규, 학폭 폭로자에 40억 소송 냈지만 패소..“소송 비용도 본인 부담”
'손태영♥' 권상우, 간 혈관종 수술 받았다 "30% 잘라냈는데 최근 다시 자랐다고"
방출 → LG 헐값 계약 → 우승 또 우승! '진정한 헌신좌' 이제야 전하는 진심. "너무 힘든 시간, 이 이야긴 꼭 써주세요"
야구 만화 또 찍는다! 오타니, 월드시리즈 7차전 선발 등판 [디애슬레틱]
'20억 마지막해' 벼랑 끝 베테랑 참가…'해외 아닌 강원도' 2년 전처럼 마무리캠프 예고
"단기계약? 그게 뭐 어때서?" 그라운드 복귀 김민재 스승…유베 시한부 계약에도 의욕 '뿜뿜'
'단장 불참 예고' FA 유출 대비 KIA, 오키나와행 30명 확정…신인 야수 3명+타카하시 코치 함께한다