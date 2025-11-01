온라인 골프게임 '샷온라인', 하반기 업데이트 통해 신규 게임 모드 공개

기사입력 2025-11-01 16:32


온라인 골프게임 '샷온라인', 하반기 업데이트 통해 신규 게임 모드 공개



웹젠은 온라인 골프게임 '샷온라인'에서 하반기 업데이트 '부스트업데이트(Boost-UPdate)'를 진행하고 신규 게임 모드를 선보였다고 밝혔다.

우선 신규 게임 모드 '초이스 챌린지'를 추가했다. 초이스 챌린지는 일반 모드와 달리 방해 요소가 적힌 미션 카드를 선택해 라운딩하는 특별 모드다. 미션 카드 난이도에 따라 라운딩 종료 시 더 많은 점수를 획득할 수 있으며 특정 점수를 달성할 경우 '초이스 챌린지 공', '초이스 챌린지 아바타 카드' 등 신규 모드에서만 획득할 수 있는 한정 아이템을 보상으로 지급한다.

레전드 프로 타이틀과 레전드 등급 의상 혜택도 강화된다. 레전드 프로 타이틀을 보유한 캐릭터에 한해 일부 아이템의 능력치를 강화할 수 있는 '레전드 강화'가 추가되고, 상급 레전드 등급 의상의 능력치 상한을 높이는 '레전드 옵션 잠재력 시스템'이 도입된다.

이밖에 빠른 성장을 지원하는 경험치 아이템 '마제이아 플러스'와 '데우르지아'에 신규 아이템을 선보이며 캐릭터 선택 및 캐릭터 정보 화면을 개선하는 편의성 업데이트도 진행한다.

하반기 업데이트를 기념한 이벤트도 마련된다. 먼저 3종의 룰렛으로 구성된 '골프 챌린지 룰렛' 이벤트를 연다. 룰렛은 홈페이지를 통해 참여 가능하며 잠재력이 최대까지 확장된 '상급 레전드 3옵션 의상'으로 교환할 수 있는 '알바트로스 증표'와 '홀인원 트로피'를 획득할 수 있다. 또 신규 모드 '초이스 챌린지' 참여 횟수에 따라 추가 보상을 지급하는 특별 이벤트와 핫타임 마다 획득 경험치가 상승하는 '핫타임 EXP UP 이벤트'를 진행한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

