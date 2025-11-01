'재혼' 이상민, 69억 빚 갚고 드디어 경사…"임신했어?" 깜짝 ('아…

'재혼' 이상민, 69억 빚 갚고 드디어 경사…"임신했어?" 깜짝 ('아는 형님')

기사입력 2025-11-01 21:20


[스포츠조선 이우주 기자] '아는 형님' 이상민이 프로듀서 변신 소식을 알렸다.

1일 방송된 JTBC 예능프로그램 '아는 형님'에서는 환희, 브라이언, 정재형, 김민수가 게스트로 출연했다.

월드투어를 간 슈퍼주니어 신동, 김희철을 대신해 아이들 미연이 특별 전학생으로 왔다. 미연은 학급 신문을 만들자며 "내 소식부터 알려주겠다. 11월에 솔로로 컴백한다"고 밝혔다. 이에 이수근은 "멤버들이랑 사이 안 좋다는 얘기가 진짜구나"라고 부추겨 웃음을 안겼다.


이어 이상민도 "최초 공개하겠다"고 운을 뗐다. 그러자 이수근은 이상민의 배를 만지면서 "임신했어?"라고 물었고 강호동, 서장훈도 "임신 축하한다"며 노래를 불렀다.

이를 부인한 이상민은 "최초로 아이돌 제작을 하게 된다"고 말했고 서장훈은 "사업 안 한다더니 또 시작하는 거냐"고 걱정했다. 이수근 역시 "제작 후 또 빚잔치 시작이냐"고 말했지만 이상민은 "1년 안 데뷔가 목표"라고 밝혔다.

