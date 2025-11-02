온주완, '예비신부' ♥방민아 뮤지컬 티켓도 직접 구했다…'달달' 응원 인증샷 포착[SC이슈]

기사입력 2025-11-02 15:39


온주완, '예비신부' ♥방민아 뮤지컬 티켓도 직접 구했다…'달달' 응원 …
온주완(왼쪽), 방민아. 스포츠조선DB

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 온주완이 예비신부인 배우 방민아의 뮤지컬 첫 공연을 응원했다.

온주완은 1일 자신의 개인 계정에 "너무나 사랑스러운 극이다"라는 글과 함께 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩' 공연장 사진을 올렸다.

'어쩌면 해피엔딩'은 방민아가 주연으로 출연하는 작품이다. 온주완은 "또 보고 싶은데 티켓 구하기가 별따기네. 장하다"라는 글과 함께 방민아의 SNS 계정 아이디를 태그하며 깊은 애정을 드러냈다.

이후 방민아는 자신의 개인 계정에 "'어쩌면 해피엔딩' 첫공 무사히 올렸습니다. 앞으로도 잘 부탁해. 클레어"라고 글을 올렸고, 온주완은 "저 죄송한데 이제 티켓이 없어요. 열심히 구해서 또 보러 갈게요"라고 댓글을 남겨 훈훈함을 더했다.


온주완, '예비신부' ♥방민아 뮤지컬 티켓도 직접 구했다…'달달' 응원 …
사진 출처=온주완 개인 계정
한편 온주완과 걸스데이 출신 방민아는 11월 결혼한다. 양측 소속사는 "결혼식은 양가 가족들과 가까운 친인척들만 모시고 조용하게 진행될 예정으로, 부득이하게 비공개로 식을 올리는 점 너그러운 양해 부탁드린다"고 입장을 발표했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘화성 연쇄살인’ 이춘재 전처, 처음으로 입 열었다..“난 왜 안 죽였을까”

2.

래퍼 정상수, 축제서 ‘윤 어게인’ 외쳐 논란..“해서는 안 될 발언, 죄송”

3.

황보라, 故백성문 변호사 애도 "두 달 전 마지막 카톡..잘가요 오빠"

4.

김원훈, '유튜브계 유재석' 부작용 고백 "후배에 月300씩 써..스트레스 받아, 2개월 본다"('탐정들의 영업비밀')

5.

'임신 22주' 은가은, 통통해진 얼굴 자랑…♥박현호와 고급 레스토랑 데이트[SCin스타]

연예 많이본뉴스
1.

‘화성 연쇄살인’ 이춘재 전처, 처음으로 입 열었다..“난 왜 안 죽였을까”

2.

래퍼 정상수, 축제서 ‘윤 어게인’ 외쳐 논란..“해서는 안 될 발언, 죄송”

3.

황보라, 故백성문 변호사 애도 "두 달 전 마지막 카톡..잘가요 오빠"

4.

김원훈, '유튜브계 유재석' 부작용 고백 "후배에 月300씩 써..스트레스 받아, 2개월 본다"('탐정들의 영업비밀')

5.

'임신 22주' 은가은, 통통해진 얼굴 자랑…♥박현호와 고급 레스토랑 데이트[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

'이런 미친 야구가 있나' 0-3→4-4, 9회말 야마모토 투입 1사 만루위기 제거. LA다저스-토론토 월드시리즈 7차전 연장돌입!

2.

'야마모토가 만든 우승' 다저스 2연속 WS 제패! 김혜성 대수비로 우승 반지 기쁨[SC리뷰]

3.

'와 꿈의 무대 밟았다' 314억 헐값 김혜성 우승 엔딩, 충분히 대단했다…충격 마이너행 버틴 기적

4.

'기어코 혜성이 떴다' LAD 김혜성, 연장 11회말 2루 대수비로 투입

5.

'82G 던진 투수가 있으니까' 과부하 피할 수 있을까? 롯데, 마캠서 좌완 찾기 본격화…'윤고나손전'도 참여 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.