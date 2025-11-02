"지예은 두 턱, 살 아니었다"…휴식 끝 컴백에 '울컥'→"호르몬 문제 있어서 그래" 뿌엥(런닝맨)[SC리뷰]

[스포츠조선 고재완 기자] 방송인 지예은이 건강 문제로 휴식기를 가진 후 3주 만에 '런닝맨'에 복귀, 진심 어린 눈물로 시청자들을 울렸다.

2일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 갑상선 기능 저하증으로 활동을 잠시 중단했던 지예은의 복귀 무대가 전파를 탔다. 이날 지석진이 "3주 만에 오니까 기분이 어떠냐"고 묻자, 지예은은 특유의 '뿌엥' 표정으로 "유쾌함보다 뭉클하다"며 결국 눈물을 터뜨렸다. 그는 "아까도 울컥했다. 호르몬 문제가 있어서 그렇다"라고 말하기도 했다.

이에 유재석은 "호르몬이 왔다 갔다 하는 거지"라며 지예은을 다정하게 달래 웃음을 자아냈다. 지예은은 갑상선 기능 저하로 인한 컨디션 난조 때문에 3주 방송을 쉬어야 했다.

김종국은 "예은이 두 턱이 살이 아니었다. 갑상선 때문이었다"며 "그래도 건강하게 돌아와서 정말 다행이다"고 말했다. 이에 지예은은 한층 건강한 얼굴로 "다시 함께해서 좋다"며 미소를 지었다.

제작진은 지예은의 복귀를 축하하며 '먹고 싶은 음식 아무거나 다 주문해도 된다'는 특별 미션을 내걸었다.

이에 지예은은 망설임 없이 "회, 곰탕, 양장피, 북경오리, 티라미수, 카페라테, 젤라또!"라며 폭풍 먹성으로 모두를 폭소케 했다. 유재석은 "예은이 진짜 많이 먹는다. 좋은 말로 할 때 세 개로 줄여라"고 타이르자 지예은은 "그럼 곰탕, 회, 양장피로 줄이겠다"며 타협을 봤다.

결국 멤버들은 직접 장을 보고 음식을 준비해 '지예은 복귀 만찬'을 완성했다. 지예은은 "몸이 아프고 나니 입맛이 바뀌었다. 보양식 위주로 먹게 된다"고 밝히기도 했다.

이동 중 지예은은 "제가 아파서 쉬는 동안 지효 언니가 따로 연락을 해줬다"며 고마움을 전했다. 양세찬은 "나도 자주 전화했다. 근데 예은이가 전화를 안 끊는다. 그래서 몇 번은 일부러 안 했다"고 장난스럽게 말해 웃음을 유발했다. 마지막으로 지예은은 "다시 이 자리에 설 수 있어서 감사하다"며 눈물을 훔쳤다.
