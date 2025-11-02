"지예은 두 턱, 살 아니었다"…휴식 끝 컴백에 '울컥'→"호르몬 문제 …

|
[스포츠조선 고재완 기자] 방송인 지예은이 건강 문제로 휴식기를 가진 후 3주 만에 '런닝맨'에 복귀, 진심 어린 눈물로 시청자들을 울렸다.
김종국은 "예은이 두 턱이 살이 아니었다. 갑상선 때문이었다"며 "그래도 건강하게 돌아와서 정말 다행이다"고 말했다. 이에 지예은은 한층 건강한 얼굴로 "다시 함께해서 좋다"며 미소를 지었다.
제작진은 지예은의 복귀를 축하하며 '먹고 싶은 음식 아무거나 다 주문해도 된다'는 특별 미션을 내걸었다.
결국 멤버들은 직접 장을 보고 음식을 준비해 '지예은 복귀 만찬'을 완성했다. 지예은은 "몸이 아프고 나니 입맛이 바뀌었다. 보양식 위주로 먹게 된다"고 밝히기도 했다.
이동 중 지예은은 "제가 아파서 쉬는 동안 지효 언니가 따로 연락을 해줬다"며 고마움을 전했다. 양세찬은 "나도 자주 전화했다. 근데 예은이가 전화를 안 끊는다. 그래서 몇 번은 일부러 안 했다"고 장난스럽게 말해 웃음을 유발했다. 마지막으로 지예은은 "다시 이 자리에 설 수 있어서 감사하다"며 눈물을 훔쳤다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com