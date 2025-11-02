미미 "연애 안하는 이유? 대시하는 男도 없어…양관식 같은 남자 이상형,…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 오마이걸(OH MY GIRL) 미미가 연애를 하지 않는 이유와 이상형을 솔직하게 털어놨다.
허영만이 "30살인데 왜 아직 연애를 안 하냐"고 묻자, 미미는 "이유가 없다"며 웃었다. 이어 "일단 주변에 대시해 오는 사람이 없어요. 딱히 추파를 던지는 사람도 없고요"라며 솔직하게 답했다.
허영만이 이상형을 묻자, 미미는 잠시 고민하다가 "어렸을 때부터 소꿉친구처럼 만나서 서로를 속속들이 알고, 자연스럽게 사랑하게 되지 않으면 연애 안 할 것 같아요"라고 밝혔다.
하지만 미미는 "되게 공허하고 속상했지만 버티는 자가 이긴다. 인생은 결국 버티는 거다"라며 당당한 모습으로 극복해낸 비결을 전했다.
한편, 미미는 과거 방송에서 "초등학교 2학년 때, 고등학교 1학년 때 연애 두 번 했다"며 "고1 때는 50일 사귀다 남자친구가 바람나서 헤어졌고, 초2 때는 사귄 줄 알았는데 전학 가버렸다"고 밝혀 웃음을 자아낸 바 있다.
현재까지 사실상 모태솔로인 미미는 "지금은 일과 행복이 더 중요하다"며 "사랑은 자연스럽게 오면 좋겠다"고 덧붙였다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com