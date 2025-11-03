그룹 마스크 서브보컬, 폭행 피해 고백 "멤버에게 맞고 탈퇴, 빚 1억 …

|
[스포츠조선 백지은 기자] 아이돌 그룹 마스크 출신 사연자가 팀을 탈퇴했던 충격적인 이유를 공개한다.
사연자는 데뷔곡 활동 후 다음 앨범 준비 중이던 어느 날, 주인 모를 우산을 들고 내려갔다가 팀 내 멤버에게 폭언과 폭행을 당했다고 회상한다. 사연자는 "억울한 마음에 말을 걸자, 형이 우산을 벽에 내리치고 머리와 얼굴을 쳤다"라며 팀 탈퇴로 이어진 사건을 고백한다.
그 후 1~2년간 집에만 머무르며 은둔 생활을 했다는 사연자는, 전기차 주식이 흥행할 때 남은 전 재산 500만 원으로 올인해 2배 수익을 냈지만, 이후 부모님의 부탁으로 대출을 받아 투자하면서 연달아 손실을 겪었다고 한다. 결국 남은 돈으로 코인 선물 투자에도 도전했지만, 또 실패하며 빚을 합쳐 1억 8천만 원을 잃었다고 밝힌다.
사연자는 솔직하게 무대에 대한 미련과 갈망을 털어놓기도 한다. 하지만 이를 들은 보살들은 현실적인 조언을 잇는다. 서장훈은 "이제 스물일곱이고 빚밖에 없는 상황이면, 방송 시간 줄이고 아르바이트를 구해 습관을 바꿔야 한다"라며 카페·옷 가게 등 사람을 상대하는 직업을 추천한다. 이어 이수근은 "언제든지 무대에 서도 최고의 무대를 보여주겠다는 준비가 되어 있어야 그리워할 자격이 있다고 생각하거든? 개뿔도 없는데 자꾸 뭐 하고 싶다 하지 말고 자기 계발해"라고 단호히 조언하는 모습을 보인다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com