ITZY 채령, 복근 이정도였나…트와이스 지효 이은 'JYP 짐승돌'[S…

백지은 기자
기사입력 2025-11-03 09:40
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
아이돌 시절 폭행 당하고 은둔 생활.."주식·코인 빚 1억8천"(물어보살)
이민정♥이병헌 아들, 농구대회서 실물 포착..11살인데 배우 포스
이창훈 "군대 갔을 때 아내는 4살이었다"...'충격적인 나이차' 러브스토리
오마이걸 미미, 외모 설움 고백 "단체광고서 혼자 제외, 대기실에 남겨졌다"[SC리뷰]
"두리랜드 안 물려줘"..임채무, 손자 상속 야심에 단칼 선언 (사당귀)
우승-3위-우승, 진짜 '무적 LG' 만든 염갈량, 역대 최초 30억 돌파할까
"야마모토 팔, 떨어져 나가지 않은게 신기", 日 MLB 도전 30년사 이제 사이영상 하나 남았다
'10위→KS 준우승' 주장도 막막했던 출발…'최강 한화' 이제 현실이다, "상처 아닌 배움으로 남길"
[오피셜]황희찬 나이스 대반전! '극적 속보'…'벤치 멤버 취급' 감독 경질→새 감독 체제서 기회 잡는다
"마음의 짐을 덜어낼 수 있게..." 류지현과 국대는 김서현의 눈물을 닦아줄 수 있을까[고양 코멘트]