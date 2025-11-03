[공식] 성시경 측 "전 매니저 배신 행위 확인, 피해 범위 확인중"(전…

[공식] 성시경 측 "전 매니저 배신 행위 확인, 피해 범위 확인중"(전문)

기사입력 2025-11-03 10:17


[공식] 성시경 측 "전 매니저 배신 행위 확인, 피해 범위 확인중"(전문)

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 성시경 측이 전 매니저 A씨 문제에 대한 입장을 밝혔다.

소속사 에스케이재원(주)는 3일 "A씨는 재직 중 업무 수행 과정에서 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 한 것으로 확인됐다"고 밝혔다.

이어 "내부 조사 결과 사안의 심각성을 인지했고, 정확한 피해 범위를 확인중이다. 현재 A씨는 퇴사한 상태"라며 "

당사는 관리, 감독 책임을 통감하며, 동일한 사례가 재발하지 않도록 내부 관리시스템을 재정비 중"이라고 설명했다.

이날 한 매체에 따르면 A씨는 10년 넘게 성시경과 호흡을 맞추며 공연 방송 광고 행사 등 실무를 담당했으나, 최근 업무상 문제를 일으켜 성시경과 관계자들에게 금전적 피해를 끼쳤다. 피해 규모도 상당한 것으로 알려졌다.

다음은 성시경 측 입장 전문.

안녕하세요. 에스케이재원(주) 입니다.

금일 보도된 성시경 전 매니저 관련 내용에 대해 말씀드립니다.

성시경 전 매니저는 재직 중 업무 수행 과정에서 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 한 것으로 확인되었습니다. 당사는 내부 조사 결과 사안의 심각성을 인지했고, 정확한 피해 범위를 확인중입니다. 현재 해당 직원은 퇴사한 상태입니다.


당사는 관리, 감독 책임을 통감하며, 동일한 사례가 재발하지 않도록 내부 관리시스템을 재정비 중입니다.

아티스트를 사랑해주시는 팬 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드립니다.

감사합니다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

