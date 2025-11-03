[공식] 현빈→박서준 후배 된다…카카오엔터, 액터스 오디션 최종 5인 발…

[공식] 현빈→박서준 후배 된다…카카오엔터, 액터스 오디션 최종 5인 발탁

기사입력 2025-11-03 14:54


최예나, 최민교, 신하영, 최준혁, 황서빈(오른쪽 위부터 반시계 방향) 사진 제공=카카오엔터테인먼트

[스포츠조선 안소윤 기자] 카카오엔터테인먼트(이하 카카오엔터)가 신인 배우 통합 오디션인
'카카오엔터테인먼트 액터스 오디션'에서 최종 발탁한 신인 배우들과의 새로운 시작을 알렸다.

'카카오엔터테인먼트 액터스 오디션'의 마지막 관문을 통과한 지원자는 총 5명으로, 신하영(20세, 여), 최민교(17세, 여), 최예나(17세, 여), 최준혁(26세, 남), 황서빈(20세, 남)이다. 이들은 BH엔터테인먼트, VAST엔터테인먼트, 매니지먼트 숲, 어썸이엔티, 제이와이드컴퍼니, 킹콩 by 스타쉽 등 카카오엔터의 매니지먼트 레이블 중 한 곳과 계약을 맺고 전폭적인 지원 속에 신인 배우로 성장해나갈 예정이다.

카카오엔터와 산하 매니지먼트 레이블 6개사가 함께한
'카카오엔터테인먼트 액터스 오디션'은 K콘텐츠의 미래를 이끌어갈 끼와 역량을 갖춘 신인 배우를 찾기 위한 것으로, 지난 2019년에 이어 두번째로 열렸다. 지난 6월 온라인 지원서 접수를 시작하자 국내 대표 배우 매니지먼트사에 동시에 지원할 수 있다는 점에서 수천명의 지원자들이 몰릴 정도로 배우 지망생들에 높은 관심을 받았다. 특히 이번 오디션은 '연기의 시작, 너의 첫 TAKE'를 슬로건으로, 배우로서의 시작을 응원하며 함께 성장해 가자는 의미를 담았다. 이에 오디션 과정에서도 전문가들의 연기 트레이닝과 코칭 등 다양한 프로그램을 통해 배우로서 필요한 역량을 키울 수 있도록 지원해 큰 호응을 얻었다.

실제로 심사에 참여한 각 매니지먼트 대표와 임직원들은 지원자들을 위해 다양한 조언을 아끼지 않았다는 후문이다. 특히 지원자들이 함께 펼치는 연극으로 진행된 최종 심사에 참여한 6개 매니지먼트사 대표들은 "개인이 가진 매력이 있는데 연기할 때도 그 매력을 잃지 않고 캐릭터를 살리는 방법을 고민하면 좋겠다" "사람들의 기억에 남을수 있는 자신만의 무언가, 필살기가 필요하다" "표현력을 다양하게 기르는 경험이 도움이 될 것 같다" 등 구체적인 가이드를 전하기도. 지원자들 역시 "다시 경험할 수 없는 기회라고 생각한다" "이 과정 속에서 많이 배우고 성장하는 것 같다. 저 자신에 대해 더 깊이 생각하고 알아갈 수 있는 시간이 됐다" 등 진심어린 소감을 전했다는 후문이다.

카카오엔터는 "카카오엔터와 손잡고 이제 막 첫 발을 내딛은 신인 배우들이 성장해가는 모습을 관심과 애정으로 지켜봐달라"며, "앞으로도 재능과 역량을 갖춘 아티스트, 크리에이터를 발굴하고 성장을 지원하며, K콘텐츠 산업 전반의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

