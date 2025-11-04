'재벌 사모' 전여빈, 재벌가 후계자 낙점..'착한 여자 부세미' 6.3…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 전여빈이 가성그룹 공식 후계자로 확정됐다.
김영란의 울분을 받아들이던 가성호는 김영란에게 가선영과 맞설 힘을 주고자 자신의 재산은 물론 가성그룹 회장 자리까지 물려주기로 마음먹었다. 김영란 역시 돈과 권력을 이용해 무고한 사람들을 해치려는 가선영을 응징하고 누명을 쓴 전동민(진영)을 구해내겠다는 목표는 같았기에 가성호의 뜻대로 가성그룹의 후계자가 되기로 했다.
|
여기에 이돈과는 인연이, 가선영과는 악연이 있는 기자 표승희(박정화)의 도움을 받아 가선영이 저지른 그간의 만행을 온 세상에 폭로하면서 가선영도 수세에 몰렸다. 최측근인 함비서(김영성)가 대신 경찰에 체포됐지만 가선영의 인맥들도 서서히 연을 끊으면서 가선영의 기세도 한 풀 꺾이는 듯했다.
그런 가운데 가선영이 심어놓은 첩자인 최집사(김재화)가 가성그룹 저택 안에서 가성호 회장을 맞닥뜨리면서 상황은 급변하기 시작했다. 최근 가성호 회장은 약물의 후유증으로 인해 치매 증세를 보이고 있던 터. 최집사에게 정체를 들킨 것도 모자라 가선영에게 직접 전화를 걸며 불안감을 증폭시켰다.
가성호가 살아있다는 것을 눈치챈 가선영은 자신의 눈으로 이를 확인하기 위해 가성그룹 저택으로 향했다. 그런 가선영의 존재를 눈치채지 못한 듯 가성호는 여전히 죽은 딸에 대한 기억에 잠식되어 있는 상황. 가성호를 바라보는 가선영의 비릿한 미소가 긴장감을 증폭시키는 가운데 과연 김영란이 가선영을 막고 가성호를 지킬 수 있을지, 절정으로 치닫고 있는 인생 리셋 프로젝트의 결말이 궁금해진다.
악의 화신을 처단하기 위한 전여빈의 마지막 고군분투가 펼쳐질 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미' 최종회는 4일 오후 10시 ENA에서 방송된다. 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙에서 공개된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com