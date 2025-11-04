[공식]이이경, 유재석·주우재와 굿바이…'놀면 뭐하니?' 결국 하차(전문)

기사입력 2025-11-04 12:04


[공식]이이경, 유재석·주우재와 굿바이…'놀면 뭐하니?' 결국 하차(전문…
주우재, 이이경, 유재석(왼쪽부터). 스포츠조선DB



[스포츠조선 정빛 기자] 배우 이이경이 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'를 떠난다.

'놀면 뭐하니?' 제작진은 4일 공식 입장을 통해 "이이경이 그동안 해외 일정을 포함한 스케줄로 인해 프로그램 참여에 고민이 많았고, 최근 하차 의사를 밝혔다"고 알렸다.

이어 "제작진은 이이경의 의견을 존중하며 논의 끝에 각자의 길을 응원하기로 했다"라며 "바쁜 스케줄 속에서도 열정을 보여준 이이경에게 감사드드린다"고 했다.

그러면서 "제작진은 앞으로도 좋은 콘텐츠를 선보이기 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

이이경은 2022년 9월부터 '놀면 뭐하니?' 고정 멤버로 합류해 유재석, 하하, 주우재 등과 호흡을 맞추며 예능감을 인정받았다. 하지만 최근 영화 '세대유감' 촬영을 비롯해 한일 합작 드라마 '드림 스테이지', 베트남 영화 '나는 여기에 있다(I Am Here)' 등 해외 일정을 포함한 촬영이 이어지면서 스케줄 조율이 어려워진 것으로 알려졌다.

무엇보다 '놀면 뭐하니?'의 오랜 고정 멤버로 활약해온 만큼, 이이경의 마지막 인사가 전해질지 시청자들의 관심이 쏠린다.

특히 '놀면 뭐하니?'는 최근 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 뉴스 특보 편성으로 인해 지난달 23일과 30일, 2주 연속 결방했다. 이후 촬영 재개를 앞둔 11월 6일 일정에서도 이이경이 하차를 확정하며 불참하게 되면서, 멤버들과의 마지막 인사 장면이 담길 수 있을지 관심이 집중된다.

다음은 '놀면 뭐하니?' 제작진 입장 전문이다.


안녕하세요. '놀면 뭐하니?' 제작진입니다.

이이경 씨의 프로그램 하차 결정과 관련해 말씀드립니다.

이이경 씨가 그동안 해외 일정을 포함한 스케줄로 인해 프로그램 참여에 고민이 많았고, 최근 하차 의사를 밝혔습니다. 제작진은 이이경 씨의 의견을 존중하며 논의 끝에 각자의 길을 응원하기로 했습니다. 바쁜 스케줄 속에서도 열정을 보여준 이이경 씨에게 감사드립니다.

제작진은 앞으로도 좋은 콘텐츠를 선보이기 위해 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신봉선, 김준호 쌍욕 부른 폭로 "속옷에 돈 넣었는데 없어져, 내 몸에 손댔지?" ('돌싱포맨')

2.

정애리, 금보라 인성 폭로했다…"너 감독한테 대본 집어던졌잖아" ('옥문아')

3.

고준희, 무려 '15배 수익' 재테크 대박났다 "120만원→1800만원...샤테크 성공"

4.

박진영 "舊사옥은 비·원더걸스가, 新사옥은 스트레이키즈·트와이스가 지었다"(라스)

5.

‘강철부대W’ 곽선희, 동성 연인과 뉴욕서 웨딩마치 “약혼자로 소개”

연예 많이본뉴스
1.

신봉선, 김준호 쌍욕 부른 폭로 "속옷에 돈 넣었는데 없어져, 내 몸에 손댔지?" ('돌싱포맨')

2.

정애리, 금보라 인성 폭로했다…"너 감독한테 대본 집어던졌잖아" ('옥문아')

3.

고준희, 무려 '15배 수익' 재테크 대박났다 "120만원→1800만원...샤테크 성공"

4.

박진영 "舊사옥은 비·원더걸스가, 新사옥은 스트레이키즈·트와이스가 지었다"(라스)

5.

‘강철부대W’ 곽선희, 동성 연인과 뉴욕서 웨딩마치 “약혼자로 소개”

스포츠 많이본뉴스
1.

기껏해야 벨린저 수준인데 '5163억' 저지급 FA라고? 파워-컨택트-수비-기동력...LAD 움직임 주시

2.

[공식발표]'깜짝 발표' 홈런왕이 코치로 돌아온다, 박병호 히어로즈 전격 복귀

3.

김하성 FA 선언! 228억 옵션 포기했다 → 몸값 업그레이드 확정적…남느냐 떠나느냐

4.

'5만분의 1' 뚫은 'SON 절친' 매디슨! 모델 아내, 두 번째 쌍둥이 출산…'5인제 팀 완성' 축하 봇물

5.

"토할 것 같아요"…'지옥' 8km 뛰고 6㎞ 더, KIA 日 코치의 강렬한 첫인사[오키나와 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.