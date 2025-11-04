'한의사♥' 강소라, '거북목' 이렇게 고쳤다..누구나 할 수 있는 초간…

|
[스포츠조선 이게은기자] 배우 강소라가 거북목 교정에 효과를 본 스트레칭을 선보였다.
4일 '소라의 솔플레이' 채널에는 '내 콘(텐츠) 내(가) 준(비한다) | 강소라가 직장인이라면?'이라는 영상이 공개됐다.
강소라에게 주어진 업무는 K 드라마 콘텐츠 준비였다. 오전 시간이 흐른 후 드디어 기다리던 점심 시간, 강소라는 직원들과 삼삼오오 모여 배달음식을 먹었다. 근처 놀이터로 나가 직원들과 스트레칭을 하기도.
특히 강소라는 직원들에게 "저희 동그랗게 모여 볼까요? 거북목 어깨 스트레칭을 해볼까요?"라며 직접 거북목 스트레칭을 선보였다. 이어 고개를 크게 돌리는 동작 등을 선보였고 직원의 동작을 교정해주기도 했다. 누구나 쉽게 따라할 수 있는 스트레칭이었다.
강소라는 과거 거북목이 심했지만 이후 교정에 성공, 더욱 아름다워진 보디라인을 가지게 된 바. 지난달 '드디어 공개! 거북목 뿌시기 스트레칭'이라는 제목의 영상을 통해 거북목 교정 비법을 밝힌 바 있다. 강소라는 "제가 발레 스트레칭으로 많이 교정했다고 알려져 있는데 사실 발레도 있고 필라테스도 있고 헬스도 있다. 여러 가지 방법으로 교정을 했다. 모든 운동이 그렇지만 저도 육아와 일을 하다 보면 어느새 목이 나와있다"라며 운동과 스트레칭을 꾸준히 해왔다고 밝혔다.
한편 강소라는 2020년 8세 연상 한의사 남편과 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.
