[종합] 이민정, ♥이병헌 '피투성이' 폭로에 '발끈'…"그렇게 화내는 …

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 이민정이 남편 이병헌을 위한 정성 가득한 집밥을 선보이며, 최근 화제를 모은 '피투성이 폭로'에 대해 유쾌하게 해명했다.
4일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '이민정네는 저녁에 뭐 먹을까. 한식파 가족들 배 통통 두드리는 저녁밥상 대공개 *1000만쇼츠 비하인드'라는 제목의 영상이 공개됐다.
그는 "오빠는 닭가슴살을 좋아하고 나는 다리를 좋아한다. 비린내 잡는 데 우유, 사이다, 술 다 써봤지만 그냥 데쳐서 헹구는 게 최고더라"며 꼼꼼한 '요리꾼 면모'를 뽐냈다.
요리를 하던 중, 이민정은 최근 조회수 1000만 회를 돌파한 영화 '어쩔 수가 없다' 인터뷰 영상을 언급했다. 당시 이병헌은 "민정이 화를 내면 이미 다 피투성이가 돼 있다. 나도 아들도 다 죽어 있다"고 폭로해 웃음을 자아낸 바 있다.
이에 대해 이민정은 "제가 그렇게 피투성이가 될 때까지 화를 내진 않는다. 1년에 한 번 정도 있는 일"이라며 "화를 낼 때도 아주 이성적으로, 조곤조곤 알아듣게 말한다. 만약 내가 그런 사람이라면 저랑 어떻게 살겠어요"라며 식칼을 들어 웃음을 자아냈다.
이민정은 요리하면서 생긴 웃픈 에피소드도 털어놨다.
그는 "음식하는 사람들은 아시겠지만 요리할 때 계속 냄새를 맡으니까 정작 밥을 맛있게 못 먹는다"며 "제가 신혼 때 살이 많이 빠진 이유 중 하나가 그거다. 요리하고 나면 밥이 잘 안 넘어갔다. 지금은 좀 괜찮아졌다"며 "남편이 늦게 들어온다 해서 닭볶음탕을 일부러 하루 전에 만들어 놨다. 간이 밸수록 다음날 더 맛있다"며 "내일 아침 맛있을 때 같이 먹으려 한다. 이런 와이프 또 어딨겠냐"며 웃음을 자아냈다.
