'복서 출신' 이시영, 펀치 오락기까지 풀파워 '쾅'…출산 코앞인데 너무 무리 아냐?(뿌시영)

기사입력 2025-11-05 06:33


'복서 출신' 이시영, 펀치 오락기까지 풀파워 '쾅'…출산 코앞인데 너무…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 이시영 이 둘째 출산을 앞두고 마지막 캠핑 여행을 다녀온 근황을 전했다. 특히 한 오락실에서 펀치기계를 하는 모습까지 등장해 보는 이들을 놀라게 했다. 이시영은 다음 달 출산을 앞두고 있다.

4일 이시영의 유튜브 채널 '뿌시영'에는 '출산 전 마지막 캠핑'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이시영은 "길었던 추석 연휴에 지인들과 캠핑을 다녀왔다. 임신 8개월 차에 접어들면서 몸도 무겁고 컨디션도 예전 같지 않았지만, 아들 정윤이와 친구들 덕분에 너무 즐겁고 행복한 시간이었다"고 말했다.

영상 속 이시영은 아들과 지인들과 함께 카라반 캠핑장을 찾아 직접 요리를 하고, 따뜻한 대화와 웃음이 가득한 하루를 보냈다. 그는 "좋은 사람들과 함께하니까 마음이 편하다. 정윤이도 즐겁게 놀아서 너무 다행이다"라며 "제가 막달이라 마음처럼 잘 놀아주지 못하지만, 삼촌 이모들이 함께 놀아줘서 감사하다"고 전했다.

임신 8개월에 접어든 이시영은 영상 곳곳에서 출산을 앞둔 설렘과 긴장감을 내비쳤다. 그는 "출산 전 마지막 여행이라 그런지 더 의미가 크다. 둘째가 태어나면 한동안 이렇게 밖에 나와 시간을 보내기 어려울 것 같아 기록하고 싶었다"고 전했다.


'복서 출신' 이시영, 펀치 오락기까지 풀파워 '쾅'…출산 코앞인데 너무…

'복서 출신' 이시영, 펀치 오락기까지 풀파워 '쾅'…출산 코앞인데 너무…

'복서 출신' 이시영, 펀치 오락기까지 풀파워 '쾅'…출산 코앞인데 너무…

'복서 출신' 이시영, 펀치 오락기까지 풀파워 '쾅'…출산 코앞인데 너무…
이날 캠핑을 마친 뒤에는 여수 케이블카에 올라 절경을 감상하며 지인들과 오락실에 들렀다. 여기서 펀치 오락기를 발견하고는 직접 온 힘을 다해 펀치를 하는 모습도 등장했다. 이시영은 한 때 복싱선수로 활동한 바 있다. 이시영은 태교여행을 마치며 "하루하루가 소중하다. 아이와 함께한 이 시간들이 앞으로 큰 힘이 될 것 같다"고 덧붙였다.

앞서 이시영은 지난 3월, 2017년 결혼한 9세 연상의 요식업 사업가와 이혼 소식을 전했다. 이후 지난 7월, 전 남편의 동의 없이 냉동 배아를 이식해 둘째 임신 사실을 공개하며 큰 화제를 모았다. 그는 "법적 절차를 지켰고, 아이를 위한 결정이었다. 생명이 찾아온 건 기적이라 생각한다"고 담담히 전한 바 있다.

현재 이시영은 임신 8개월 차로, 둘째는 딸로 알려졌다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

끝까지 믿은 성시경, 매니저 배신 후폭풍…"명품 옷 즐기더라"

2.

조혜련, 흡연 고백 "日 활동 위해 반년간 1만 단어 암기..너무 힘들었다"

3.

이민정, 이병헌♥ 밥 차려주다 뼈말라 됐다 "내가 음식하면 안 먹혀"

4.

임하룡 ‘최양락 따귀 사건’ 폭로 “깐족거리는 막내 못 참고 때려”(송승환)

5.

'둘째 임신' 이시영, 홀로 아들 키우는 고충 "막달이라 잘 못 놀아줘"

연예 많이본뉴스
1.

끝까지 믿은 성시경, 매니저 배신 후폭풍…"명품 옷 즐기더라"

2.

조혜련, 흡연 고백 "日 활동 위해 반년간 1만 단어 암기..너무 힘들었다"

3.

이민정, 이병헌♥ 밥 차려주다 뼈말라 됐다 "내가 음식하면 안 먹혀"

4.

임하룡 ‘최양락 따귀 사건’ 폭로 “깐족거리는 막내 못 참고 때려”(송승환)

5.

'둘째 임신' 이시영, 홀로 아들 키우는 고충 "막달이라 잘 못 놀아줘"

스포츠 많이본뉴스
1.

친정팀 맹폭한 김희진, '은퇴 안 하길 잘했네’ 완벽 부활 [수원 현장]

2.

실패한 1할타자→우승 2회 최고 감독으로…염경엽 LG 감독, 첫 저서 '결국 너의 시간은 온다' 출간

3.

"MZ육상★신현진이 장애인체전에 나왔다고?" '선천적 시각장애 공개→한신X3관왕 싹쓸이→"장애-비장애亞게임 첫 동시출전 목표!"[단독X진심인터뷰]

4.

"내년에도 이곳에서 봅시다" 오타니의 '우승 중독증' 어찌하랴, 5만2700명의 감동 물결

5.

‘감탄, 감탄, 감탄’ 이게 ‘유관’ 손흥민 효과...“쏘니와 큰일 해낼 수 있다”+“SON 영향력 미쳤다” 호언장담

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.