'한달만 -10kg' 현아, ♥용준형과 꽁냥…발등엔 선명한 타투 흉터[SCin스타]

기사입력 2025-11-05 06:02


'한달만 -10kg' 현아, ♥용준형과 꽁냥…발등엔 선명한 타투 흉터[S…

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 포미닛 출신 현아가 다이어트에 성공한 근황을 공개했다.

현아는 4일 자신의 계정에 "50끝에서 앞자리 바꾸기까지 참 힘들다아 아직 멀었구나 그동안 얼마나 먹었던 거니 김현아 현아야아아아!!!!!"라고 밝혔다. 이에 현아는 49kg 몸무게 인증샷을 공개했다. 체중계에 오른 그의 발등에는 타투 흉터가 선명하게 남아있어 눈길을 끌었다.

현아는 지난해 10월 하이라이트 출신 용준형과 결혼한 이후 지속적으로 임신설에 휘말렸다. 이에 현아는 "현아야 정신 차리고 빡세게 다이어트 하자. 뼈말라 좋아했잖아. 다시 해보자"며 다이어트를 선언했다. 그리고 한달 만에 10kg 감량에 성공하며 놀라움을 안겼다.

다음날인 5일, 현아는 용준형과 함께 찍은 커플 사진을 공개, 변함없는 애정을 과시했다. 공개된 사진에서 두 사람은 데이트를 즐기고 있는 모습이다. 현아는 용준형의 볼에 입맞춤하며 달달한 신혼부부의 모습을 보였다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com



