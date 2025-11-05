옥바라지 끝낸 성유리, 확 달라진 얼굴로 방송복귀…이효리 "잘한다" 공개…

옥바라지 끝낸 성유리, 확 달라진 얼굴로 방송복귀…이효리 "잘한다" 공개응원[SC이슈]

기사입력 2025-11-05 06:21


[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 핑클 출신 성유리가 2년 만에 방송에 복귀했다.

성유리는 4일 방송된 tvN '끝까지 간다'를 통해 복귀했다. 한상진은 성유리를 보며 "더 예뻐졌다"고 반가워했고, 성유리는 "10년만에 보는데 그대로다. 냉동인간 같다"고 말했다.

이날 방송의 주제는 '다이어트'였다. 성유리는 "평생 숙제다. 지긋지긋하다. 나도 쌍둥이 임신 당시 체중이 80kg까지 쪘었다. 너무 억울했던 게 아무것도 안 먹는데도 하루에 1kg씩 쪘다. 보통 여자 연예인들이 출산 후 날씬해진 모습으로 나와서 가만히 있어도 그렇게 되는 줄 알았는데 아니었다"고 털어놨다.

이후 성유리는 한상진 천록담(이정)과 함께 여의도 한강 공원을 찾아 시민들과 대화를 나눴다.

세 사람은 다이어트가 고민이라는 여성들을 만났다. 많이 먹고 싶지만 살이 찔까봐 컵라면 한 개를 나눠 먹은 두 사람의 모습을 보며 성유리는 "지금은 한끼 굶으면 금방 빠지지 않나. 저희 나이 되면 굶어서 빠지지 않는다"고 조언했다. 전문의는 "많이 먹으면 살찐다. 적당히 먹고 운동을 해서 근육을 늘리면 된다"고 일침했다.


성유리의 방송 복귀는 2023년 KBS2 '이별도 리콜이 되나요?' 이후 2년 여만의 일이었다.

성유리는 2017년 골프선수 출신 안성현과 결혼해 2022년 쌍둥이 딸을 출산했다. 그러나 안성현이 코인청탁 혐의로 재판에 넘겨지면서 활동을 중단했다.

안성현은 2021년 9월부터 11월까지 빗썸 실소유주인 강종현으로부터 A 코인을 빗썸에 상장해 달라는 청탁을 받으며 수십억원을 수수한(배임수재) 혐의로 기소됐다. 안성현은 이상준 전 빗썸홀딩스 대표와 함께 강종현과 코인 발행업체 관계자 송 모씨로부터 현금 30억원과 4억원 상당의 명품시계 2개, 1150만원의 고급 레스토랑 멤버십 카드 등을 받은 혐의를 받았다. 또 안성현은 이 전 대표가 상장 청탁 대금 20억원을 빨리 달라고 한다며 강종현을 속여 20억원을 별도로 가로챈 혐의(특수경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반, 사기)도 적용됐다.


이에 성유리는 "우리 가정이 겪고 있는 억울하고 힘든 일에 대한 진실이 밝혀지길 간절히 기도한다"고 밝혔지만, 재판부는 안성현에 대해 징역 4년 6개월을 선고했다. 안성현은 6월 보석청구가 인용돼 석방됐다. 이후 성유리는 홈쇼핑에 이어 '끝까지 간다'까지 출연하며 복귀 신호탄을 쐈다.

이에 이효리는 "유리 잘한다! 화이팅!"이라고 응원했고, 장영란 박은지 문세윤 박하선 등 동료 연예인들도 응원 댓글을 남겼다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

