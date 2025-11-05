'73세' 이용식, 손녀 이엘이 태어난지 5개월만에 또 기쁜 소식..."둘째 기대 중"

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 이용식이 손녀 이엘이에 이어 또 한 번의 경사를 기대하게 됐다.

4일 유튜브 채널 '아뽀TV'에서는 '며느리를 위한 시어머니의 첫 요리 그 반응은..?!'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 원혁은 귀여운 딸 이엘이와 돌아주면서 미소를 감추지 못했다.

부쩍 자란 원혁 이수민의 달 이엘이는 장난감도 손으로 잡고 놀며 하루가 다르게 커가고 있었다. 원혁은 "이제 이름 부르면 막 쳐다본다"라며 흐뭇해 했다.


이엘이는 엄마 이수민의 목소리에 눈을 동그랗게 뜨고 옹알이를 하며 귀여움을 발산했다.

이어 촬영장에서 만난 가수 김용필은 "우리 일정에 정신 없는 원혁이하고 또 이렇게 한 번 보기가 어려웠는데 (반갑다)"라며 인사했다.

잘생겼다는 말에 김용필은 "비법은 애 둘을 낳아서 키우면 정말 슌어진다. 둘째! 파이팅! 엄마 아빠 젊음의 비결, 할아버지 할머니 회춘의 비결은 둘째다"라며 너스레를 떨었고 원혁은 별다른 부정 없이 미소만 지었다.


아직 5개월된 이엘이지만 이수민 부부의 둘째는 부모님들도 응원하고 있다고.


특히 이수민의 어머니는 "그런 거 보면 둘이 좋다. 이엘이도 하나 더 낳아주는 게 좋긴 한데"라 했고 이용식 역시 "수민이를 설득해보자고"라며 공감했다.

어머니는 "아이 근데 엄마 아빠가 힘들다. 또 애기를..."이라며 걱정했다. 그러면서도 "나야 기쁨이 더 많으니까 그렇다치고"라며 자신보다 딸을 더 우려했다.

한편, 원혁은 2009년 뮤지컬 작품으로 데뷔한 이후 TV조선 '미스터트롯2'에서 TOP 73에 오르며 얼굴을 알렸다. 코미디언 이용식의 딸 이수민과 지난해 4월 결혼, 지난 5월 첫 딸 이엘이를 품에 안았다.

