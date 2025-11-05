안소희, 데뷔 18년만 고백 "원더걸스 시절 '만두소희' 별명 안 좋아했…

|
[스포츠조선 이우주 기자] '라디오스타'에 안소희가 14년 만에 돌아와 원더걸스 시절부터 배우 활동까지, 그 사이의 시간을 솔직하게 얘기한다. 그는 '만두 소희' 별명에 대해 "사실 좋아하지 않았다"라고 털어놓으며 웃음을 자아내고, 박진영과 즉석 댄스 듀오로 변신해 녹슬지 않은 댄스 실력과 절친 케미를 보여준다.
또 원더걸스 데뷔 전 비화를 공개한다. 당시 그룹명이 '레이디스 클럽'으로 논의됐고, 자신의 활동명은 '아이스'가 될 뻔했다는 사실을 밝혀 스튜디오를 폭소케 한다.
자신의 첫 단독 팬미팅 비하인드도 들려주며 박진영과의 '절친' 케미도 공개한다. 그는 "박진영 PD님이 굳이 이탈리아에서 비를 맞으면서 축하 영상을 보내주셨다"라고 말하며 고마움을 전한다. 박진영은 "소희는 유일하게 나를 JY라 부르는 사람"이라며 애정을 드러내 훈훈하게 만든다.
현장에서는 박진영과의 즉석 합도 빛난다. 두 사람은 눈빛만으로도 맞춰지는 호흡을 자랑하며 비와 박진영이 함께한 '나랑 바꾸자' 댄스를 함께 선보여 '라디오스타' 스튜디오를 들썩이게 한다.
안소희의 솔직한 고백과 성장을 담은 토크, 그리고 박진영과의 특별한 댄스 호흡은 오늘(5일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.
한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.
